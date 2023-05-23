زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب شمال غربي إيران

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ضرب زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، ضواحي مدينة سراب في محافظة أذربيجان الشرقية الواقعة شمال غربي إيران.

على عمق 8 كم

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، بأن موقع الزلزال كان عند التقاء خطي العرض 37.77 شمالاً والطول 47.54 شرقاً وعلى عمق 8 كم.

وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار جراء الزلزال

زلزال كاليفورنيا

وأمس الإثنين، ضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر، ساحل شمال كاليفورنيا،على بعد 96 كيلومترغرب بتروليا، بحسب ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

زلزال يضرب كاليفورنيا:

وذكر مكتب خدمات الطوارئ في كاليفورنيا على تويتر أنه يعمل مع السلطات المحلية والفدرالية لتقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وكانت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق، أن الزلزال جاء على عمق عشرة كيلومترات.

وأعقب الزلزال صدور تحذير من احتمال حدوث تسونامى فى كاليدونيا الجديدة وفيجى وفانواتو، وذلك اتباعًا للنظام الأمريكى.

وأشار مركز التحذير من موجات التسونامى فى المحيط الهادى، إلى أن تشكل موجة مدّ هو أمر “ممكن” الحدوث ضمن شعاع قدره ألف كيلومتر حول مركز الزلزال، مناشدًا السكان فى المناطق المهددة بتوخى الحذر.

زلزال آخر في كاليفورنيا:

وقبل 10 أيام ضرب زلزال بلغت قوته 5.5 درجات على مقياس ريختر، مدينة براتفيل الكائنة بمقاطعة بلوماس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأمريكي حينها، بأن مركز الزلزال وقع على بعد 4 كيلومترات شرق مدينة براتفيل، وعلى عمق 5.9 كيلومتر.

وأضاف أن مركز هذا الزلزال يقع عند 40.204 درجة شمالًا و121.110 درجة غربًا.

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