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صورة لانفجار البنتاجون تتسبب في ورطة بتويتر بسبب “العلامة الزرقاء”

صورة لانفجار البنتاجون تتسبب في ورطة بتويتر بسبب “العلامة الزرقاء”

صورة لانفجار البنتاجون تتسبب في ورطة بتويتر بسبب “العلامة الزرقاء”
١٠:٠٢:٠٢ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انتشرت صورة مزيفة من تقنيات الذكاء الاصطناعي أظهرت تعرض مقر وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” إلى انفجار، والتي انتشرت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات رسمية 

وسارعت البنتاجون إلى نفي صحة هذه المعلومة، وبدورها، نفت الصورة مديرية الإطفاء في أرلينجتون بولاية فرجينيا.

 وأكّدت على وسائل التواصل الاجتماعي عدم وقوع أي انفجار أو حادث داخل البنتاغون أو بالقرب منه.

وهوت البورصة الأمريكية لوقت وجيز، حراء انتشار الصورة، وخسر مؤشر مؤشر “إس & بي 500” أكثر من ربع نقطة مئوية، قبل أن يعود ويتعافى، حسب “سكاي نيوز عربية”.

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حساب موثوق على تويتر 

وحسب موقع “techcrunch” التقني فإن الصورة المزيفة ظهرت على حساب يحمل علامة التوثيق الزرقاء على “تويتر”، ويدعى الحساب بلومبيرج فيد Bloomberg Feed، وهو ما جعل المستخدمين يظنون أن الحساب تابع لوكالة بلومبيرج خاصة أنه يحمل العلامة الزرقاء، وقد جرى تعليق الحساب بعد نشر الصورة.

وأعادت حسابات أخرى نشر الصورة قبل تعليق الحساب، بمن فيهم وسائل إعلام دولية، قبل أن تحذف الصورة.

الكلمات الدلالية:
انفجار البنتاجون بورصة وول ستريت صورة مزيفة موقع تويتر

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