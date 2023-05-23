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وظائف شاغرة في 18 مدينة على مستوى المملكة

وظائف شاغرة في 18 مدينة على مستوى المملكة

وظائف شاغرة في 18 مدينة على مستوى المملكة
٠٩:٥٣:١٨ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بعدة مناطق (الدبلوم فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مستشار مبيعات – لمنتج نقاط البيع.

2- موظف مبيعات هاتفي – لمنتج التمويل الشخصي.

3- مستشار مبيعات البيع المباشر لمنتج التمويل الشخصي.

4- مستشار مبيعات.

5- مستشار مبيعات التمويل العقاري.

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أماكن العمل:

– الرياض.

– مكة المكرمة.

– المدينة المنورة.

– الخبر.

– جدة.

– الدمام.

– أبها.

– بريدة.

– القطيف.

– نجران.

– الخبر.

– خميس مشيط.

– جازان.

– الطائف.

– القصيم.

– الباحة.

– الأحساء.

– الخفجي.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

اقرأ أيضا:

لحملة الثانوية فأعلى.. فتح التقديم على وظائف شاغرة بهيئة حكومية.. رابط التقديم

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