وظائف شاغرة في 18 مدينة على مستوى المملكة
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أعلنت شركة الأهلي إسناد عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف شاغرة بعدة مناطق (الدبلوم فأعلى)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الموضحة أدناه.
الوظائف المتاحة:
1- مستشار مبيعات – لمنتج نقاط البيع.
2- موظف مبيعات هاتفي – لمنتج التمويل الشخصي.
3- مستشار مبيعات البيع المباشر لمنتج التمويل الشخصي.
4- مستشار مبيعات.
5- مستشار مبيعات التمويل العقاري.
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أماكن العمل:
– الرياض.
– مكة المكرمة.
– المدينة المنورة.
– الخبر.
– جدة.
– الدمام.
– أبها.
– بريدة.
– القطيف.
– نجران.
– الخبر.
– خميس مشيط.
– جازان.
– الطائف.
– القصيم.
– الباحة.
– الأحساء.
– الخفجي.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا