أهم 10.. أوامر ملكية وتنفيذ حكم الشرع في الخائن أحمد بن معتوق آل بدر

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

ارتكب جريمة الخيانة بحق الوطن.. تنفيذ حكم الشرع على مواطن بالمنطقة الشرقة

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:.. المزيد هنا

قفزة غير متوقعة لأسعار الماشية قبل حلول عيد الأضحى

سجلت أسعار الماشية، مؤخرا، ارتفاعا ملحوظا، بلغ نحو 30%، بعد زيادة سابقة شهدتها الأسواق، وحسب متابعين وصل سعر النعيمي إلى 2000 ريال.. المزيد هنا

موعد إغلاق التسجيل في خدمة النقل المدرسي.. رابط التسجيل عبر نظام نور

أكدت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” -الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في مجال النقل المدرسي.. المزيد هنا

شاهد.. غبار يحجب الأفق بجازان وأمطار غزيرة وبرد في أبها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق، خلال الساعات الماضية.. المزيد هنا

مساند يحدد 4 خطوات لتحويل راتب العمالة المنزلية عبر المحفظة الرقمية

حددت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، خطوات تحويل راتب العمالة المنزلية عبر المحفظة الرقمية.. المزيد هنا

أوامر ملكية وقرارات عاجلة بتعيين هؤلاء بدرجة سفير ووزير مفوض

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.. المزيد هنا

هيئة الأوقاف تكسب قضية بتعويض يصل إلى أكثر من 66 مليون ريال

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، أنه سعيًا لتحقيق أهدافها بالحفاظ على الأوقاف وحمايتها.. المزيد هنا

توضيح عاجل من “حساب المواطن”: احتساب مبلغ الدعم من هذا التاريخ

أصدر حساب المواطن، توضيحًا بشأن احتساب مبلغ الدعم للمستفيدين من البرنامج.. المزيد هنا

تحذير عاجل من “التجارة” لملاك هذا النوع من السيارات

استدعت وزارة التجارة 498 مركبة من نوع كيا “Carnival” 2021 – 2023 .. المزيد هنا

نصائح مهمة لأولياء لأمور.. أهم ما يحتاجه الطلاب خلال فترة الامتحانات

يبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في المملكة في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.. المزيد هنا

وزير الاستثمار: المملكة أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم

قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن المملكة لديها اقتصاد قوي وجاذب، واتخذت الكثير من الإجراءات لتضمن “جودة الحياة داخلها”.. المزيد هنا