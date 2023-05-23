سدايا تعلن عن البرنامج الصيفي للذكاء الاصطناعي لطلاب الثانوية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وبالتعاون مع جامعة الملك عبدالله (كاوست) عن بدء التقديم في البرنامج الصيفي للذكاء الاصطناعي وذلك للطلاب والطالبات في مرحلة الثانوية في المملكة على النحو التالي:

الفئة المستهدفة:

– طلاب وطالبات المرحلة الثانوية في المملكة.

أهداف البرنامج:

– الفهم الشامل للذكاء الاصطناعي.

– التعرف على شبكات الذكاء الرسومية GNNs.

– اتقان معالجة اللغات الطبيعية.

موقع التدريب:

– مقر أكاديمية كاوست – جامعة الملك عبدالله للعلوم التقنية.

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نبذة عن هيئة سدايا:

الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي المعروفة اختصاراً بإسم سدايا (SDAIA) هي هيئة حكومية سعودية حديثة تم إنشاؤها في أغسطس 2019هـ وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء ويلحق بها (المركز الوطني للذكاء الاصطناعي، مكتب إدارة البيانات الوطنية، مركز المعلومات الوطني) ويرتبطون معها تنظيمياً.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا

ويستمر حتى الأربعاء 1444/11/11 هـ (الموافق 2023/5/31 م