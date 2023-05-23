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شاهد.. مواطن شاب عاش بـ 3 قلوب يروي تجربته
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شاهد.. مواطن شاب عاش بـ 3 قلوب يروي تجربته

شاهد.. مواطن شاب عاش بـ 3 قلوب يروي تجربته

شاهد.. مواطن شاب عاش بـ 3 قلوب يروي تجربته
٠٨:٤٣:٤٢ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

روى المواطن إبراهيم الجاسم البالغ من العمر 34 عاما، تفاصيل إصابته بالفشل القلبي وإجراء عملية زراعة قلب له من متبرع متوفٍ دماغيًا.

وقال خلال لقاء مع قناة العربية، أنه تم تشخيصه عام 2018، وزراعة قلب له من متبرع متوفى دماغيا، في مستشفى الملك فيصل بالرياض.

مستشفى الملك فيصل التخصصي

وأضاف :”بعد البحث تبين لي أن العلاج سيكون في مستشفى الملك فيصل التخصصي، ودخلت العناية المركزة، وقرر الأطباء إجراء عملية زراعة قلب لي، لأني كنت أعاني من فشل القلب بشكل كبير.”

وأشار إلى أن العملية تمت بنجاح، لافتا إلى أنه من الضروري أن يتناول العلاج وإلا تحدث له مضاعفات صحية. مضيفا أنه قبل زراعة القلب كان يعيش بتركيب مضخات صناعية إلى القلب.

زرع مضختين

وأوضح طبيب بالمستشفى أنه، تم زرع مضختين في الأيمن والأيسر، واليسري كانت تسحب من البطين الدم وتضخه في الأورطة وهو الشريان الكبير الذي يوزع الدم على الجسم.

والبطين الأيمن به مضخة أخرى، تقوم بأخذ الدم الموجود في البطين الأيمن غير المؤكسد وإرساله إلى الشريان الرئوي حتى يتأكسد. مضيفا أنه تم بعد ذلك زراعة القلب.

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الكلمات الدلالية:
الرياض زراعة قلب عملية قلب مستشفى الملك فيصل

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