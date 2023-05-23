“فطرة الله”.. رضيع يرفع سبابته أثناء ترديد الأذان في أذنه (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطفل رضيع لم يتجاوز عمره الأيام وربما الساعات، يرفع أصبعه السبابة أثناء ترديد قريباً الأذان في أذنه.

طفل رضيع يرفع سبابته

وظهر أحد الأشخاص في المقطع، يبدو أنه والد أو جد الطفل الرضيع، يردد الأذان في أذن الطفل، وأثناء الوصول للشهادة رفع الطفل أصبعه السبابة.

وتفاعل المغردون مع المقطع، وأثنوا على حرص أولياء الآمور على تطبيق هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الأولاد منذ لحظة ولادتهم.

طفل يقرأ القرآن

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو أظهر طفلا في عمر الـ 12 تقريبا يقرأ القرآن الكريم بصوت عذب يأسر القلوب.

وأظهر المقطع، الطفل يقرأ القرآن بخشوع وإتقان لأحكام التلاوة، وتفاعل المغردون مع المقطع، وأثنوا على حسن التلاوة.

وأشاد متداولو المقطع، بحسن تربية الطفل، وحرص والديه على تعليمه القرآن الكريم، في هذه السن الصغيرة.

وأكد المغردون على أهمية حرص الوالدين على تعليم الأطفال القرآن الكريم في سنوات حياتهم الأولى، ليكون حافظا ومعينا لهم في حياتهم.

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