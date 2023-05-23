استكمال كافة الخدمات لاستقبال ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي

تواصل – فريق التحرير:

جهزت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كافة خدماتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد المصطفى -صلى الله عليه وسلم- خلال موسم حج هذا العام.

تنفیذ الخطط والبرامج والحملات

وحرصت الوكالة على الاستعداد الدائم وتنسیق الجھود بین كافة الجھات ذات العلاقة لخدمة زائري المسجد النبوي على أكمل وجه.

حيث عملت على تكثیف جھودھا وبتنسیق مباشر مع جمیع إدارات الوكالة لتنفیذ الخطط والبرامج والحملات المقدمة لضيوف الرحمن حرصاً منھا على تقدیم خدمات متمیزة تسهل على ضيوف الرحمن زيارتهم وتُثري تجربتهم خلال هذه الرحلة الايمانية.

كما خصصت وكالة شؤون المسجد النبوي لأعمال التطهير والتعقيم فرق ميدانية في جميع جنبات المسجد النبوي ومرافقه، وتتم عمليات التطهير والتعقيم بأجود أنواع المواد المطهرة الصديقة للبيئة، حسب “واس”.

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الارتقاء بمنظومة الخدمات

وتحرص وكالة شؤون المسجد النبوي على تسخیر كافة التقنیات والتطبیقات الذكية الحدیثة لخدمة القاصدين والارتقاء بمنظومة الخدمات والأعمال المقدمة لزوار المسجد النبوي ليؤدوا عباداتھم ونسكھم بكل یسر وسهولة وطمأنينة، وسط منظومة خدمات متكاملة تسعى وكالة شؤون المسجد النبوي في تقدیم أرقى وأفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام ضمن عنایة ھذه البلاد المباركة بالحرمین الشریفین وقاصدیھما.