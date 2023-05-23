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مدني الرياض يسيطر على حريق في مطعم نتج عنه 3 مصابين (صورة)

مدني الرياض يسيطر على حريق في مطعم نتج عنه 3 مصابين (صورة)

مدني الرياض يسيطر على حريق في مطعم نتج عنه 3 مصابين (صورة)
٠٧:١٥:٠٨ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مديرية الدفاع المدني عن مباشر مدني الرياض حادث اشتعال لحظي في مطعم، نتج عنه إصابة (3) أشخاص.

وأضاف حساب “الدفاع المدني” عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم نقلهم للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

انتشال جثمان

وأمس، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، عن انتشال جثة غريق من تجمع مياه في وادي الخير.

وكتبت في حسابها عبر موقع “تويتر”: مدني بارق ينتشل غريقًا من تجمع مياه في وادي الخير، نسأل الله له الرحمة”.

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انتشال جثة الغريق

ونشر “الدفاع المدني”، صورة تظهر رجل الإنقاذ أثناء قيامهم بانتشال جثة الغريق.

وكانت سيول وادي الخير شمال مركز ثلوث المنظر، جرفت ثلاثة شبان؛ عُثر على اثنين منهم بصحة جيدة، فيما عثر على الثالث متوفيًا اليوم.

ويعد وادي الخير أهم وديان الجزيرة العربية، وأعظمها روافد وأضخمها صبيبًا وأهمها سيولاً. وينحدر من أعالي جبال السروات.

ومن أهم روافدة أودية: العرضي، الحيا، والغيل، وبعد مصب وادي الغيل يصبح الوادي دائم الجريان. ومن بلدان الوادي: المنظر، قرى وادي الخير، القريحاء، وحميد العلايا.

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