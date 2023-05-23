الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
بدفنها واستخدام نظام تحديد المواقع.. الإطاحة بمقيم يروج الشبو بحيلة ماكرة في الخبر (فيديو)
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بدفنها واستخدام نظام تحديد المواقع.. الإطاحة بمقيم يروج الشبو بحيلة ماكرة في الخبر (فيديو)

بدفنها واستخدام نظام تحديد المواقع.. الإطاحة بمقيم يروج الشبو بحيلة ماكرة في الخبر (فيديو)

بدفنها واستخدام نظام تحديد المواقع.. الإطاحة بمقيم يروج الشبو بحيلة ماكرة في الخبر (فيديو)
١٠:٤٨:٣٧ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت الجهات الأمنية بشرطة محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية القبض على مقيم من الجنسية البنجلاديشية لترويجه مـادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) بإخـفـائـهـا ودفنها فـي مـواقع مختلفة وتسليمها لمتعاطيها باستخدام نظام تحديد المواقع.

وأوضح الأمن العام، أنه تـم إيقافـه والقبض عليه، وبحوزته كمية من الشبو، وتم اتخاذ الإجراءات النظاميـة بحقـه وإحالته لجهة الاختصاص.

إحباط تهريب شبو بمطار الملك عبدالعزيز

وفي وقت سابق، أحبطت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة محاولة تهريب 35 كيلوجرام من الستائر المشبعة بمادة “الشبو”.

وقالت الهيئة إنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على أحد الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، عُثر على تلك الكمية من الستائر المشبعة بمادة “الشبو”.

وأضافت أنه بعد إتمام عملية الضبط تم التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة.

وأضافت “الهيئة” أنه تم إلقاء القبض على المتهمين وهم شخصين.

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الكلمات الدلالية:
الأمن العام الخُبر الشبو الشرقية ترويج الشبو

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