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“أمة اقرأ”.. طفل أفريقي يتلو القرآن بصوت رائع

“أمة اقرأ”.. طفل أفريقي يتلو القرآن بصوت رائع

“أمة اقرأ”.. طفل أفريقي يتلو القرآن بصوت رائع
٠٨:١٠:٥٨ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو متداول، يظهر طفلا من جنسية أفريقية يرتل القرآن بطريقة عذبة وسليمة، في مشهد يأسر القلوب.

تلاوة من سورة الأحقاف

وتلا الطفل من سورة الأحقاف، الآيات: “وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُم بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفْسُقُونَ*وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ”.

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وفي وقت سابق، أثار مقطع مصور لطفل أثناء تلاوة القرآن على متن دراجة نارية. تفاعلاً واسعًا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر الصبي مرتديًا جلبابًا أبيض وعمامة يجلس خلف أمه التي تقود الدراجة النارية، بينما يتلو القرآن من المصحف.

ولفت المشهد انتباه قائد سيارة كان يسير بالجوار، ليسارع إلى التقاط مقطع يوثق هذه اللحظة غير العادية.

حسن تربية

وأثنى مغردون على وسائل التواصل الاجتماعي بصنيع الطفل، مشيرين إلى أن هذا يعكس حسن تربية والديه له، واعتياده على قراءة القرآن منذ الصغر.

وعلق أحد الحسابات عبر “إنستجرام (Instagramkisahsemangat)، بالقول: “ما شاء الله، تمكن الوالدان من جعل طفلهما ماسة ستقودهما إلى الجنة في المستقبل”.

وعن أهمية تعلّم القرآن الكريم وتعليمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : “خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ” رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

الكلمات الدلالية:
سورة الأحقاف طفل أفريقي طفل يرتل القرآن قطع فيديو وسائل التواصل

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