مساند يحدد 4 خطوات لتحويل راتب العمالة المنزلية عبر المحفظة الرقمية

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حددت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، خطوات تحويل راتب العمالة المنزلية عبر المحفظة الرقمية.

وتشمل خطوات تحويل الراتب ما يلي:

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– إنشاء حساب منفصل للعمالة المنزلية عبر المحفظة الرقمية

– اختيار خانة تحويل الراتب عبر مساند

– تحويل الراتب المذكور في العقد المتفق عليه

– جدولة التحويل شهريا

وفي وقت سابق، كشفت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن تكلفة خدمة معروفة للعاملة السيريلانكية إحدى عشر ألفًا وأربع مائة وواحد وسبعون ريال وخمسة وعشرون هللة “11.471.25 ر.س”.

المبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة

وأوضح الحساب الرسمي لـ “مساند” على “تويتر”، أن هذا المبلغ شامل ضريبة القيمة المضافة،

وغير شامل التذكرة الداخلية في المملكة إن وجدت، بحيث تدفع دفعة واحدة من خلال بوابة مساند.

رسوم التأشيرة

وأوضحت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن رسوم التأشيرة (2000) ريال هي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة.

رسوم تأشيرة الاستقدام

جاء ذلك في رد من المنصة في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن رسوم التأشيرة وسداد الجواز.

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وأجابت منصة مساند بقولها “نود أن نوضح بأن رسوم التأشيرة (2000) ريال هي الرسوم المطلوبة من الجهات الحكومية للحصول على التأشيرة.

أما تكلفة الخدمة الإلكترونية لإصدار التأشيرة (150) ريال غير شامل لضريبة القيمة المضافة فهي التكلفة التشغيلية لبرنامج العمالة المنزلية (مساند).

تسجيل بلاغ التغيب

وكانت المديرية العامة للجوازات، قد أعلنت على موقعها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر)،

إتاحتها ‏خدمة تسجيل بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية إلكترونيًا عبر منصة ‎أبشر؟

وأوضحت، أن من شروط تسجيل بلاغ التغيب أن تكون الإقامة سارية المفعول وأن يكون البلاغ مرة واحدة فقط لكل مكفول.

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