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الزعاق: اقتران القمر وهذا الكوكب الليلة
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الزعاق: اقتران القمر وهذا الكوكب الليلة

الزعاق: اقتران القمر وهذا الكوكب الليلة

الزعاق: اقتران القمر وهذا الكوكب الليلة
١٠:٤٧:٥٧ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية، د.خالد بن صالح الزعاق، أن القمر يقترن مع العديد من الكواكب في أوقات مختلفة.

السرايات

وتابع الزعاق في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن العرب أسموا الكواكب بالسرايات.

وفسر الزعاق سبب التسمية لأن الكواكب لها حركة تسري بها بين النجوم، وأشهر الكواكب هي الزهرة والمريخ وزحل والمشتري.

اقتران القمر 

ولفت الباحث الفلكي إلى حدوث اقتران بين القمر والزهرة، الليلة، بين القمر وكوكب الزهرة، بينما يقترب كوكب عطارد من القمر كجرم لافت، قبيل شروق الشمس خلال الأيام المقبلة.

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وفي وقت سابق، شرح الزعاق، أن الشهور الهجرية هي التي تعتمد على حركة القمر، وتسمى الشهور الهلالية، أو القمرية.

من غروب القمر

وأورد الزعاق في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه الشخصي على “تويتر” أن أول ليلة في الشهر يغيب القمر بعيد مغيب الشمس، وفي الليلة الثانية، يغيب القمر بين مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.

أما في الليلة الثالثة من الشهر، كما تابع الزعاق، يغيب القمر مع مغيب الشفق الأحمر، وفي ليلة الرابع عشر من الشهر، يشرق القمر شرقا، مع غروب الشمس غربا

الكلمات الدلالية:
اقتران القمر وكوكب الزهرة خالد الزعاق ظاهرة فلكية كوكب عطارد

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