الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. سيول عارمة بمركز وادي عمود في الريث
مدني الرياض يسيطر على حريق في مطعم نتج عنه 3 مصابين (صورة)
موعد إغلاق التسجيل في خدمة النقل المدرسي.. رابط التسجيل عبر نظام نور
لهذا السبب.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
حساب المواطن يوضح طريقة الاستعلام ومتابعة الاعتراض
سقوط شهاب من السماء بقرب مطار في أستراليا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

لهذا السبب.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

لهذا السبب.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

لهذا السبب.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
٠٧:٠٦:٠٧ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

فرضت الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء عقوبات جديدة متعلقة بكوريا الشمالية تشمل أربع شركات وشخصا واحدا مشاركين في إخفاء أموال وأنشطة إلكترونية خبيثة.

كيم سانج مان

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها وكوريا الجنوبية فرضتا عقوبات مشتركة على كيم سانج مان و”شركة شينيونج للتعاون في تكنولوجيا المعلومات”.

وأضافت أن المجموعات الثلاث الأخرى -وهي مركز 110 للأبحاث وجامعة بيونجيانج للتشغيل الآلي والمكتب التقني للاستطلاع- خاضعة بالفعل لعقوبات من كوريا الجنوبية بسبب مشاركتها في عمليات إلكترونية وتحقيق إيرادات غير مشروعة لدعم برامج أسلحة الدمار الشامل التابعة لكوريا الشمالية.

تكنولوجيا المعلومات

وقال براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية “إجراء اليوم استمرار لتسليط الضوء على عمليات (كوريا الشمالية) غير القانونية الواسعة في المجال الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، والتي تمول برامج النظام غير المشروعة لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية”.

اقرأ أيضا

والسبب صادم.. كوريا الشمالية تُنهي حياة امرأة حامل ظهرت في مقطع فيديو

الكلمات الدلالية:
أمريكا عقوبات جديدة كوريا الجنوبية كوريا الشمالية

مواد ذات صلة

المزيد
«الداخلية»: استعادة المواطن جبران القحطاني من معتقل جوانتانامو

«الداخلية»: استعادة المواطن جبران القحطاني من معتقل جوانتانامو

١٢:٣٦ ص، الجمعة، ٢٠ يناير ٢٠١٧
فوضى عارمة بمطعم شهير في القريات بسبب «سندوتش» مجاني! (فيديو)

فوضى عارمة بمطعم شهير في القريات بسبب «سندوتش» مجاني! (فيديو)

١٠:١٥ م، السبت، ٢٤ سبتمبر ٢٠١٦
معلم يخترع روبوتاً.. و«التعليم» تطلب الاستفادة من خبراته (فيديو)

معلم يخترع روبوتاً.. و«التعليم» تطلب الاستفادة من خبراته (فيديو)

١٢:٢٢ ص، السبت، ٢٩ أكتوبر ٢٠١٦
بالفيديو.. «عسيري» لـ«بي بي سي»: سلاحنا نشتريه بأموالنا وبريطانيا لاتقدمه لنا مجاناً

بالفيديو.. «عسيري» لـ«بي بي سي»: سلاحنا نشتريه بأموالنا وبريطانيا لاتقدمه لنا مجاناً

٠٧:٢٠ م، الجمعة، ٠٧ أبريل ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *