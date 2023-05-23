إخلاء فندق واحتجاز سائق شاحنة.. ماذا يحدث بمحيط البيت الأبيض (فيديو)

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قال متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية، إن السلطات في واشنطن احتجزت سائق شاحنة كبيرة مغلقة، بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض.

الشاحنة لا تشكل تهديدًا

وأوضحت الخدمة السرية أن الشرطة خلصت إلى أن الشاحنة لا تشكل تهديداً، مضيفة أنه سيجري توجيه اتهامات للسائق وستدعمها الخدمة السرية بإجراء تحقيقات.

وذكر أنتوني جوجليمي مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية على تويتر: “لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق”.

وقال جوجليمي في تغريدة ثانية على تويتر: “ربما يكون السائق قد اصطدم بالحواجز الأمنية عن عمد”.

إغلاق الطرق

وأعلنت الخدمة السرية إغلاق بعض الطرق وممرات المشاة. وأفادت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مسؤول في فندق هاي آدامز القريب، بأنه تم إخلاء الفندق بناء على طلب من الخدمة السرية.

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