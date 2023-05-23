5 خطوات للتخلص من انتشار النمل في المنزل

تواصل – فريق التحرير:

يعد السبب الرئيسي في كثرة النمل داخل المنزل هو تغيير الفصول، فالنمل من ضمن الحشرات التي تقوم بتجميع الطعام في فصل الصيف داخل الفجوات التي تتخذها كمسكن لها، وذلك لتخزينها لفصل الشتاء.

أكثر الحشرات انتشارا

والنمل من أكثر أنواع الحشرات انتشارا، وهو من أكثر الحشرات التى تغزو المنازل خلال فصل الصيف، ولكن يمكن التخلص منه بطريقة آمنة وغير مكلفة، حسب “أخبار اليوم”.

طريقة التخلص من النمل:

– إحضار زجاجة رش فارغة، وتعبئتها بالماء والصابون السائل

– رش الماء والصابون السائل علي المنطقة الموجود بها النمل وتركه لمدة 5 دقائق

– مسح آثار النمل

– استخدام الخل للتخلص من النمل، عن طريق رشه على الأماكن التي يتواجد فيها

– رش الكحول بعد تخفيفه بالماء ورشه فى اماكن تواجد النمل ومسح اثار النمل

ويعتبر هذا الحل طريقة طبيعية للتخلص من النمل وهو الحل الآمن إذا كان لديك أطفال صغار في المنزل دون استخدام اى مواد كيماوية.

اقرأ أيضا:

نوع عجيب من النمل يواجه أعداءه بهذه الحيلة (فيديو)