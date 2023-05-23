الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أهم 10.. أوامر ملكية وتنفيذ حكم الشرع في الخائن أحمد بن معتوق آل بدر
سدايا تعلن عن البرنامج الصيفي للذكاء الاصطناعي لطلاب الثانوية
شاهد.. مواطن شاب عاش بـ 3 قلوب يروي تجربته
شاهد.. جريان السيول جنوب الدوادمي
استكمال كافة الخدمات لاستقبال ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي
5 خطوات للتخلص من انتشار النمل في المنزل

الرئيسية

 /

منوعات

 /

5 خطوات للتخلص من انتشار النمل في المنزل

5 خطوات للتخلص من انتشار النمل في المنزل

5 خطوات للتخلص من انتشار النمل في المنزل
٠٨:٢١:٠٦ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يعد السبب الرئيسي في كثرة النمل داخل المنزل هو تغيير الفصول، فالنمل من ضمن الحشرات التي تقوم بتجميع الطعام في فصل الصيف داخل الفجوات التي تتخذها كمسكن لها، وذلك لتخزينها لفصل الشتاء.

أكثر الحشرات انتشارا

والنمل من أكثر أنواع الحشرات انتشارا، وهو من أكثر الحشرات التى تغزو المنازل خلال فصل الصيف، ولكن يمكن التخلص منه بطريقة آمنة وغير مكلفة، حسب “أخبار اليوم”.

طريقة التخلص من النمل:

– إحضار زجاجة رش فارغة، وتعبئتها بالماء والصابون السائل

– رش الماء والصابون السائل علي المنطقة الموجود بها النمل وتركه لمدة 5 دقائق

– مسح آثار النمل

– استخدام الخل للتخلص من النمل، عن طريق رشه على الأماكن التي يتواجد فيها

– رش الكحول بعد تخفيفه بالماء ورشه فى اماكن تواجد النمل ومسح اثار النمل

ويعتبر هذا الحل طريقة طبيعية للتخلص من النمل وهو الحل الآمن إذا كان لديك أطفال صغار في المنزل دون استخدام اى مواد كيماوية.

اقرأ أيضا:

نوع عجيب من النمل يواجه أعداءه بهذه الحيلة (فيديو)

الكلمات الدلالية:
النمل المنزلي انتشار النمل في فصل الصيف خطوات التخلص من النمل غزو النمل

مواد ذات صلة

المزيد
«بوكيمون جو» تتسبب في عبور غير قانوني للحدود الأمريكية

«بوكيمون جو» تتسبب في عبور غير قانوني للحدود الأمريكية

١٢:٣٣ ص، الأحد، ٢٤ يوليو ٢٠١٦
جزيرة للطائرات المهجورة.. غابة في آسيا تثير الحيرة

جزيرة للطائرات المهجورة.. غابة في آسيا تثير الحيرة

٠٢:٣١ ص، الثلاثاء، ٠٩ أغسطس ٢٠٢٢
8 أسرار من داخل الطائرات لا يعرفها الكثيرون

8 أسرار من داخل الطائرات لا يعرفها الكثيرون

٠٥:٣٩ م، الخميس، ١٠ نوفمبر ٢٠١٦
بريطانيا.. بناء منازل تقاوم الماء لمواجهة الفيضانات

بريطانيا.. بناء منازل تقاوم الماء لمواجهة الفيضانات

١١:٤٨ ص، الأربعاء، ١٦ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *