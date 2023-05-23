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هاتف جديد من شاومي بكاميرا أمامية مزدوجة

هاتف جديد من شاومي بكاميرا أمامية مزدوجة

هاتف جديد من شاومي بكاميرا أمامية مزدوجة
٠٦:٤٢:١٢ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة شاومي الاستعداد لإطلاق هاتف Xiaomi Civi 3 خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن الهاتف الجديد مدعوم بكاميرا أمامية مزدوجة.

مواصفات الكاميرا

وأوضحت الشركةن أن هاتف Xiaomi Civi 3 من الفئة المتوسطة، وسيتم طرحه في الأسواق قريبا، بكاميرا مزدوجة بتصميم صغير الحجم، على أن تدعم الكاميرا الأولى تصوير السيلفي، بينما تدعم الكاميرا الثانية مدوني الفيديو بكاميرا بزوايا واسعة 100 درجة.

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هاتف من الفئة المتوسطة

وأضافت الشركة،  أن هاتف Civi 3 يأتي بترقية أخرى في الكاميرا عن الإصدار السابق من السلسلة، حيث يدعم هذا الإصدار تسجيل فيديو بدقة 4K.

ويتميز هذا الإصدار بوزن 173.5 جرام، كما يأتي الهاتف بتصميم نحيف 7.56مم، أيضاً يتميز هاتف Xiaomi Civi 3 بإتساع 71.7مم.

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