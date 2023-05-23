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لحملة الثانوية فأعلى.. فتح التقديم على وظائف شاغرة بهيئة حكومية.. رابط التقديم

لحملة الثانوية فأعلى.. فتح التقديم على وظائف شاغرة بهيئة حكومية.. رابط التقديم

لحملة الثانوية فأعلى.. فتح التقديم على وظائف شاغرة بهيئة حكومية.. رابط التقديم
٠٦:٤٥:٣٤ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظائف مُتعددة للجنسين (ثانوية فأعلى) بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- أخصائي مراقبة المحتوى المحلي.

2- أخصائي أول تطوير الأعمال.

3- أخصائي أول مراقبة المحتوى المحلي.

4- منسق الشؤون اللوجستية.

5- مدير الاتفاقيات والمشتريات الحكومية.

6- أخصائي تسويق أول.

7- مدير هندسة البيانات.

8- أمين مستودع (ثانوية فأعلى).

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة.

– الدبلوم.

– البكالوريوس.

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.

– القانون.

– الاقتصاد.

– الهندسة.

– المالية.

– التسويق.

– علوم الحاسب.

– نظم المعلومات.

– أو ما يعادلها.

نبذة عن الهيئة (موقع الهيئة):

– هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تأسست عام 2018م، وتهدف الهيئة إلى تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها، لتحقيق الأهداف التنموية والمالية حسب الرؤى والاستراتيجيات والخطط الوطنية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/11/03هـ الموافق 2023/05/23م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

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