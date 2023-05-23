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استمرت 3 ساعات.. عملية جراحية نادرة لطفل عمره 5 أيام بمستشفى القطيف المركزي

استمرت 3 ساعات.. عملية جراحية نادرة لطفل عمره 5 أيام بمستشفى القطيف المركزي

استمرت 3 ساعات.. عملية جراحية نادرة لطفل عمره 5 أيام بمستشفى القطيف المركزي
٠٦:٣٨:٠٥ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

نجح فريق طبي في قسم جراحة الأطفال بمستشفى القطيف المركزي أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي في إصلاح عيب خلقي نادر لطفلة حديثة الولادة.

عمرها 5 أيام

ويتمثل العيب الخلقي في “رتق المريء مع ناسور رغامي مريئي” لطفلة حديثة الولادة “خديج” تزن 1.7 كيلوغرام وتبلغ من العمر 5 أيام.

وكان المستشفى استقبل الحالة على أنها حالة طارئة من مستشفى الخفجي العام، وفور وصول الحالة تقرر تجهيز غرفة العمليات استعدادًا لإجراء عملية جراحية نوعية لتصحيح عيب خلقي في الطفلة.

3 ساعات في الجراحة

واستغرقت الجراحة ما يقارب 3 ساعات، وعمل الفريق الطبي على إغلاق الناسور وتوصيل المريء توصيلًا أوليًا.

وأعلن الفريق نجاح العملية للطفلة واستقرار حالتها، وجرى نقلها إلى قسم العناية المركزة للأطفال الخدج لاستكمال باقي الخطة العلاجية المقررة لحين خروجها من المستشفى.

الفريق الطبي عمل على إغلاق الناسور وتوصيل المريء توصيلًا أوليًا – اليوم الفريق الطبي عمل على إغلاق الناسور وتوصيل المريء توصيلًا أوليًا – اليوم.

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الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية جراحة نادرة صحة عملية جراحية مستشفى القطيف المركزي

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