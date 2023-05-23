سقوط شهاب من السماء بقرب مطار في أستراليا
تواصل – فريق التحرير:
أظهر مقطع فيديو، مشهدا مذهلا لسقوط شهاب يشبه كرة نارية، بالقرب من مطار كيرنز الأسترالي، أضاء عتمة الليل بشكل ملحوظ.
المطار يوضح
وشارك المطار، عبر حسابه على فيسبوك، فيديو مدته 16 ثانية وكتب: “لقد شهدنا بعض النشاط المذهل عبر سمائنا الليلة الماضية!”، حسب “الاقتصادية”.
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اختراق الغلاف الجوي للأرض
وفي مارس الماضي، أعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن كويكباً صغيرً يدعى 2022 EB5 قطره حوالي 3 أمتار، اخترق الغلاف الجوي لكوكب الأرض بعد ساعتين من اكتشافه في 11 مارس 2022 وذلك قبالة سواحل آيسلندا.
وفي وقت سابق، أكد مركز الفلك الدولي، ظهور كرة نارية لامعة جداً في سماء الإمارات، وهناك احتمال أنها سقطت في صحراء الإمارات على شكل نيزك.
يُشار إلى أن شبكة الكاميرات تم إنشاؤها من قِبل مركز الفلك الدولي في مناطق مختلفة في دولة الإمارات، ويديرها المركز بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.