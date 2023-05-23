سقوط شهاب من السماء بقرب مطار في أستراليا

وأوضحت فلكية جدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن الكويكب الصغير تم رصده مثل الكرة النارية ساطعة في السماء ولم ينتج عن ذلك أي أضرار.

وفي وقت سابق، أكد مركز الفلك الدولي، ظهور كرة نارية لامعة جداً في سماء الإمارات، وهناك احتمال أنها سقطت في صحراء الإمارات على شكل نيزك.

يُشار إلى أن شبكة الكاميرات تم إنشاؤها من قِبل مركز الفلك الدولي في مناطق مختلفة في دولة الإمارات، ويديرها المركز بالتعاون مع وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.