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تعليم الباحة يحتفي بالطلاب المتفوقين في اختبار القدرات
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تعليم الباحة يحتفي بالطلاب المتفوقين في اختبار القدرات

تعليم الباحة يحتفي بالطلاب المتفوقين في اختبار القدرات

تعليم الباحة يحتفي بالطلاب المتفوقين في اختبار القدرات
٠٦:١٤:٤٦ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

برعاية سمو أمير منطقة الباحة، احتفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة اليوم، بالطلاب المتفوقين لعام 1443 هـ والطلاب المتميزين في اختبار القدرات، وذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة توجيه الطلاب للبنين في قاعة الأمير فيصل التعليمية.

تم ذلك بحضور وكيل إمارة المنطقة عبدالمنعم بن ياسين الشهري ومدير عام التعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبد الخالق بن حنش الزهراني، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والقيادات التعليمية بالمنطقة وأولياء أمور الطلاب المحتفى بهم.

الاحتفاء بالطلاب المتفوقين والمتميزين

ونوه مدير تعليم المنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني، بما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام من قيادتنا الرشيدة – رعاها الله – من خلال الاستثمار في بناء الإنسان لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وأشار لى أن التكريم ميزة وعلامة فارقة من سمات وطننا الغالي لتعزيز أوجه التفوق والتميز والجودة بصفته منهج حياة.
وعبر الطالب محمد الغامدي من مدرسة رغدان الثانوية باسم الطلاب المتفوقين عن سرورهم لرعاية سمو أمير المنطقة حفل تكريمهم، مؤكدين حرصهم على مواصلة تفوقهم للإسهام في رفعة الوطن وبنائه.
وفي ختام الحفل المعد بهذه المناسبة تم تكريم الطلاب المتفوقين .

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اختبار القدرات الباحة تعليم الباحة

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