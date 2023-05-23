الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
حساب المواطن يوضح طريقة الاستعلام ومتابعة الاعتراض
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حساب المواطن يوضح طريقة الاستعلام ومتابعة الاعتراض

حساب المواطن يوضح طريقة الاستعلام ومتابعة الاعتراض

حساب المواطن يوضح طريقة الاستعلام ومتابعة الاعتراض
٠٧:٠٣:٢٦ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع سؤال وجهه أحد المتابعين، حول حالة الاعتراض.

متابعة الاعتراض

وسأل المتابع عن حالة أن يكون المتقدم غير مؤهل، وقدم اعتراضا لتعديل الحالة، وكيفية متابعته.

وجاء رد “حساب المواطن” بأنه: “سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن، ويمكنك معرفة حالة الاعتراض عن طريق حسابك

-دراسة الأهلية

– اعتراضات الأهلية السابقة

ولابد من الموافقة على الاعتراض حتى تتم دراسة الأهلية”.

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حساب المواطن

حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

المستهدفون من حساب المواطن:

الأسر السعودية.

-المواطن غير المتزوج.

-الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

-الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

-الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

-أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

-الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

-زوجة المواطن السعودي.

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