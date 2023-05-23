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بعد سقوط باخموت.. خطوة أوروبية مفاجئة قد تغير مجرى الحرب في أوكرانيا
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بعد سقوط باخموت.. خطوة أوروبية مفاجئة قد تغير مجرى الحرب في أوكرانيا

بعد سقوط باخموت.. خطوة أوروبية مفاجئة قد تغير مجرى الحرب في أوكرانيا

بعد سقوط باخموت.. خطوة أوروبية مفاجئة قد تغير مجرى الحرب في أوكرانيا
٠٦:١١:٤٤ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

بعد سقوط مدينة باخموت الأوكرانية في يد القوات الروسية، كشف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، أن برلين تدرس دعم تحالف يهدف لتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.

وقال في بروكسل، اليوم الثلاثاء: “إن أي مساهمة ألمانية محتملة في هذا الشأن ستكون طفيفة، لأننا لا نملك مقاتلات إف-16”.

تدريب الطيارين الأوكرانيين

من جهته، أعلن مفوض الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن دولا أوروبية عدة بدأت تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات إف-16، ومنها بولندا.

وقبيل اجتماع لوزراء الدفاع الأوروبيين في بروكسل، أكد أن الدعم العسكري لأوكرانيا في هذه المرحلة ضروري وملح وأن الباب مفتوح لتقديم مقاتلات إف-16.

و لفت إلى أن أوروبا قدمت 10 مليارات يورو حتى الآن دعما عسكريا لأوكرانيا.

المجر تعترض

من جانبها، اعترضت المجر على اتفاق تمويل المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا، معتبرة أن الدول الأوروبية التي ترسل أسلحة إلى أوكرانيا تخاطر بأمنها وتقلل من مخزونها الإستراتيجي.

وشدد وزير الدفاع المجري كريستوف سالاي بوبروفنيكي على أن المجر ركزت على تطوير صناعة دفاعية مستقلة في السنوات الأخيرة.

وهددت المجر بعرقلة الجولة الأخيرة من العقوبات بسبب إدراج بنك أو تي بي، أكبر بنك في المجر، في قائمة الأهداف المحتملة، في حين أن قرار فرض العقوبات يتطلب الإجماع، مطالبة أوكرانيا بسحب بنك أو تي بي من القائمة.

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الكلمات الدلالية:
اوروبا اوكرانيا روسيا مقاتلات اف 16

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