شاهد.. غبار يحجب الأفق بجازان وأمطار غزيرة وبرد في أبها

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق، خلال الساعات الماضية.

أمطار وبرد ورياح نشطة

وشهدت العديد من الأحياء في جازان موجة غبار كثيف ورياح نشطة تسببت في تدني الرؤية الأفقية.

كما شهدت أبها حالة مطرية غزيرة وتساقط لحبات البرد، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

أمطار رعدية ورياح نشطة

كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة واتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل ، القصيم، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

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