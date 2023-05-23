أكاديمية مسك تعلن عن فتح باب التقديم على برنامج تطوير المعلمين
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت أكاديمية مدارس مسك عن بدء التقديم في (برنامج تطوير المعلمين) للعام 2023/2024 م وهو برنامج تدريب وتوظيف لحديثي التخرج بمدينة الرياض.
شروط البرنامج:
– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودية الجنسية.
– أن يكون حديثي التخرج.
– أن يكون معلم أو معلمة للمرحلة الثانوية لمادة الرياضيات أو العلوم أو الحاسب.
– إجادة اللغة الإنجليزية.
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تفاصيل عن البرنامج:
– يبدأ البرنامج (مدفوع الأجر لمدة عام) من شهر أغسطس 2023 م في الحرم المدرسي الجديد الواقع في مدينة محمد بن سلمان الغير ربحية في عرقة – الرياض.
– البرنامج يعتبر فرصة للحصول على مؤهل شهادة البرنامج الدولي للمؤهلين للعمل كمعلمين بجانب مؤهل دراسات عليا والذي يعتبر مساوى للماجستير.
– يُمنح المشاركون المتميزون بنهاية البرنامج فرصة للتقدم وشغل وظائف تعليمية في مدارس مسك.
المزايا:
– إتاحة الفرصة للمشارك المتميز للالتحاق بهيئة التدريس في مدارس مسك.
– تقدم مدارس مسك للملتحقين بالبرنامج منحة تصل الى 10000 ريال شهريًا.
– توفير وجبات غذاء خلال ساعات الدوام.
– تأمين طبي.
طريقة التقديم:
متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا