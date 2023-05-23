أكاديمية مسك تعلن عن فتح باب التقديم على برنامج تطوير المعلمين

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أعلنت أكاديمية مدارس مسك عن بدء التقديم في (برنامج تطوير المعلمين) للعام 2023/2024 م وهو برنامج تدريب وتوظيف لحديثي التخرج بمدينة الرياض.

شروط البرنامج:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن يكون حديثي التخرج.

– أن يكون معلم أو معلمة للمرحلة الثانوية لمادة الرياضيات أو العلوم أو الحاسب.

– إجادة اللغة الإنجليزية.

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تفاصيل عن البرنامج:

– يبدأ البرنامج (مدفوع الأجر لمدة عام) من شهر أغسطس 2023 م في الحرم المدرسي الجديد الواقع في مدينة محمد بن سلمان الغير ربحية في عرقة – الرياض.

– البرنامج يعتبر فرصة للحصول على مؤهل شهادة البرنامج الدولي للمؤهلين للعمل كمعلمين بجانب مؤهل دراسات عليا والذي يعتبر مساوى للماجستير.

– يُمنح المشاركون المتميزون بنهاية البرنامج فرصة للتقدم وشغل وظائف تعليمية في مدارس مسك.

المزايا:

– إتاحة الفرصة للمشارك المتميز للالتحاق بهيئة التدريس في مدارس مسك.

– تقدم مدارس مسك للملتحقين بالبرنامج منحة تصل الى 10000 ريال شهريًا.

– توفير وجبات غذاء خلال ساعات الدوام.

– تأمين طبي.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا