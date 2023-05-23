الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
أكاديمية مسك تعلن عن فتح باب التقديم على برنامج تطوير المعلمين
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أكاديمية مسك تعلن عن فتح باب التقديم على برنامج تطوير المعلمين

أكاديمية مسك تعلن عن فتح باب التقديم على برنامج تطوير المعلمين

أكاديمية مسك تعلن عن فتح باب التقديم على برنامج تطوير المعلمين
٠٥:٤٤:٣٨ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أكاديمية مدارس مسك عن بدء التقديم في (برنامج تطوير المعلمين) للعام 2023/2024 م وهو برنامج تدريب وتوظيف لحديثي التخرج بمدينة الرياض.

شروط البرنامج:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودية الجنسية.
– أن يكون حديثي التخرج.
– أن يكون معلم أو معلمة للمرحلة الثانوية لمادة الرياضيات أو العلوم أو الحاسب.
– إجادة اللغة الإنجليزية.

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تفاصيل عن البرنامج:

– يبدأ البرنامج (مدفوع الأجر لمدة عام) من شهر أغسطس 2023 م في الحرم المدرسي الجديد الواقع في مدينة محمد بن سلمان الغير ربحية في عرقة – الرياض.
– البرنامج يعتبر فرصة للحصول على مؤهل شهادة البرنامج الدولي للمؤهلين للعمل كمعلمين بجانب مؤهل دراسات عليا والذي يعتبر مساوى للماجستير.
– يُمنح المشاركون المتميزون بنهاية البرنامج فرصة للتقدم وشغل وظائف تعليمية في مدارس مسك.

المزايا:

– إتاحة الفرصة للمشارك المتميز للالتحاق بهيئة التدريس في مدارس مسك.
– تقدم مدارس مسك للملتحقين بالبرنامج منحة تصل الى 10000 ريال شهريًا.
– توفير وجبات غذاء خلال ساعات الدوام.
– تأمين طبي.

طريقة التقديم:

متاح التقديم حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا

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أخبار السعودية اليوم أكاديمية مسك برنامج تطوير المعلمين حديثي التخرج مدينة الرياض

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