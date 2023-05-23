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قفزة غير متوقعة لأسعار الماشية قبل حلول عيد الأضحى
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قفزة غير متوقعة لأسعار الماشية قبل حلول عيد الأضحى

قفزة غير متوقعة لأسعار الماشية قبل حلول عيد الأضحى

قفزة غير متوقعة لأسعار الماشية قبل حلول عيد الأضحى
٠٦:٠٥:٤٦ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار الماشية، مؤخرا، ارتفاعا ملحوظا، بلغ نحو 30%، بعد زيادة سابقة شهدتها الأسواق، وحسب متابعين وصل سعر النعيمي إلى 2000 ريال.

فتح الاستيراد

ورأى متابعون لحالة الأسواق، أن فتح باب الاستيراد قد يكون أحد الحلول لدفع الأسعار إلى التراجع، حسب تقرير مصور نشرته “اليوم”.

وفسر مراقبون أن أسباب ارتفاع أسعار المواشي والأغنام خلال الآونة الأخيرة، سببه الأساسي هو ارتفاع أسعار الأعلاف، فقد شهدت أسعار الشعير والبرسيم وغيره زيادة كبيرة مؤخرا، مما دفع أسعار الماشية إلى الزيادة بالضرورة.

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ارتفاع ربحية بيع الماشية

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن ارتفاع ربحية بيع الماشية بنسبة 41%، وأرجعت سبب الارتفاع إلى الاستخدام الأمثل للأعلاف المتكاملة في تغذية الماشية، مقارنة بالأعلاف التقليدية (الشعير والبرسيم)، كما أنه يقلل من التكاليف السنوية بنسبة 35%.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن ذلك يرفع أوزان المواليد بنسبة 33%، وهو ما يؤكد تحقيق عوائد اقتصادية وطنية مهمة، مشيرة إلى أن استخدام الأعلاف المتكاملة يحقق 4 عناصر جوهرية في عملية إنتاج الماشية، تتمثل في تحقيق معادلة غذاء متوازن، وتحقيق المفاضلة بين مكونات الأعلاف، تقليل الفاقد في الأعلاف، و تحسين الكفاءة الإنتاجية.
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