الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
وتهجير 50 بينهم 23 طفلاً.. الأمم المتحدة توثق هدم قوات الاحتلال 42 بناية في الضفة الغربية
جامعة الطائف تعلن تحويل الدراسة المسائية عن بُعد اليوم الثلاثاء
“عقارات الدولة”: نظام استئجار الدولة يكفل حقوق الملاك والجهات الحكومية
أخبار السعودية.. احتساب دعم حساب المواطن وتصنيف السيارات المستعملة وفحص المتقدمين للصف الأول الابتدائي
“الوزراء”: الموافقة على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور
“الوزراء” يقر ضوابط تحويل الطلبة المبتعثين خارج المملكة إلى الدراسة داخلها

الرئيسية

 /

دولي

 /

وتهجير 50 بينهم 23 طفلاً.. الأمم المتحدة توثق هدم قوات الاحتلال 42 بناية في الضفة الغربية

وتهجير 50 بينهم 23 طفلاً.. الأمم المتحدة توثق هدم قوات الاحتلال 42 بناية في الضفة الغربية

وتهجير 50 بينهم 23 طفلاً.. الأمم المتحدة توثق هدم قوات الاحتلال 42 بناية في الضفة الغربية
٠٥:٤٣:٢٢ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا”، أن عناصر قوات الاحتلال هدمت واستولت على 42 مبنى في الضفة الغربية المحتلة، من بينها 16 مبنى في القدس، خلال الأسبوعين الماضيين.

تهجير 50 فلسطينياً بينهم 23 طفلاً

وأشار مكتب “أوتشا” أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير 50 فلسطينياً بينهم 23 طفلاً، وألحقت أضراراً في سبل عيش أكثر من 600 آخرين.

من جانبه، أفاد نادي الأسير الفلسطيني أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم ارتفع إلى 12 فلسطينياً، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة، شهد بعضها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.

وقبل ذلك، هدمت جرافات الاحتلال منشآت ومنازل وخيام فلسطينية، شرق منطقة يطا، بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد منسق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور أن جرافات الاحتلال اقتحمت شرق يطا.

اقرأ أيضًا:

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس

 وهدمت منزلًا وعدة خيام مسكونة، ومنشآت، وشردت ساكنيها، كما اعتقلت شابًا، قرب الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.

وفي رام الله، تواصل قوات الاحتلال إغلاق مداخل قرية المغير كافة، وتمنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج لليوم العاشر على التوالي.

الاحتلال يعتقل شابا قرب الحرم الإبراهيمي

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا قرب الحرم الإبراهيمي، وأعاقت وصول المواطنين إلى الحرم الإبراهيمي من خلال ستة حواجز عسكرية وأبراج مراقبة تنتشر على مداخل أسواق البلدة القديمة، وساحات الحرم.

نابلس تشيع جثامين شهدائها الثلاثة

وحسب وكالة “وفا”، فقد شيعت جماهير من محافظة نابلس، اليوم، جثامين الشهداء الثلاثة الذين ارتقَوا فجر اليوم في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، وصولا إلى الدوار الرئيس وسط المدينة، ومن ثم إلى منازل الشهداء في مخيم بلاطة.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد: المملكة لم تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني لاسترجاع أراضيه (فيديو)

وردد المشيعون الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، داعين إلى تجسيد الوحدة الوطنية ليتمكن شعبنا من التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر.

وبارتقاء الشبان الثلاثة في مخيم بلاطة، ترتفع حصيلة الشهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين منذ بداية العام الجاري،

إلى 37 شهيدا من نابلس، ليصل العدد إلى 156 شهيداً في الوطن، 36 منهم في قطاع غزة، وبينهم 26 طفلاً.

اقرأ أيضًا:

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع عدد الشهداء إلى 33 شهيدًا و115 جريحًا

الكلمات الدلالية:
أطفال ‏الأمم المتحدة الاحتلال الضفة فلسطين

مواد ذات صلة

المزيد
تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وفيضانات عارمة في بريطانيا

تحذيرات من هطول أمطار غزيرة وفيضانات عارمة في بريطانيا

١٠:١٩ م، الأربعاء، ١٩ فبراير ٢٠٢٠
عاجل.. روسيا تُفاجئ العالم وتُرحب بمبادرة الصين لحل أزمة أوكرانيا

عاجل.. روسيا تُفاجئ العالم وتُرحب بمبادرة الصين لحل أزمة أوكرانيا

٠٥:٠١ م، الأربعاء، ٢٢ فبراير ٢٠٢٣
خلال 72 ساعة.. زلزال جديد بقوة 4.7 ريختر يضرب كهرمان مرعش

خلال 72 ساعة.. زلزال جديد بقوة 4.7 ريختر يضرب كهرمان مرعش

١١:٤٦ ص، السبت، ٢٩ أبريل ٢٠٢٣
تقارير تشير إلى هروب “بشار الأسد” إلى إيران.. وطهران تنفي

تقارير تشير إلى هروب “بشار الأسد” إلى إيران.. وطهران تنفي

١٠:٠٧ ص، الأربعاء، ٢٨ أغسطس ٢٠١٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *