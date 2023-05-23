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جامعة الطائف تعلن تحويل الدراسة المسائية عن بُعد اليوم الثلاثاء

جامعة الطائف تعلن تحويل الدراسة المسائية عن بُعد اليوم الثلاثاء

جامعة الطائف تعلن تحويل الدراسة المسائية عن بُعد اليوم الثلاثاء
٠٥:٢١:٠٧ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الطائف تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في الجامعة بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

تقرير الأرصاد

وقالت الجامعة في بيان لها :” بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة طلبة الجامعة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، تعلن جامعة الطائف عن تحويل فترة الدراسة المسائية اليوم الثلاثاء 23 مايو 2023، عن بُعد عبر منصَّة “البلاك بورد” في جامعة الطائف بالحوية وكافة الفروع الأخرى، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها”.

محايل عسير

وأمس، أعلنت تعليم محايل عسير، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد ،وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، تقرر تقديم موعد الانصراف للدوام الحضوري للساعة الحادية عشرة صباحًا ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 3-11-1444هـ ،في جميع مدارس تعليم محايل عسير.

وأضافت أنه تقرر تحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي للمدارس المسائية.

تعليم نجران

والخميس، أعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس ومكاتب ‎التعليم بمدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، حبونا، ثار، خباش، يدمة.

وأوضحت أن ذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، حرصاً على سلامة الجميع.

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الدراسة عبر منصة “مدرستي” للطلبة

وبيّنت أن الدراسة ستكون عبر منصة “مدرستي” للطلبة والمنسوبين والمنسوبات.

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الدراسة في جامعة نجران عبر “البلاك بورد”

كما أعلنت جامعة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم، للطلبة في المقر الرئيس وفروعها، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون عبر “البلاك بورد” للطلبة ومنسوبي ومنسوبات الجامعة.

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الدراسة في “التقني والمهني” عبر “التدريب الإلكتروني”

فيما قررت إدارة التدريب التقني والمهني بالمنطقة تعليق الدراسة الحضورية اليوم، في جميع المنشآت التدريبية بمدينة نجران ومحافظاتي حبونا ويدمة، حيث ستكون الدراسة للفترتين الصباحية والمسائية عبر منصة “التدريب الإلكتروني”.

أمطار وسيول على معظم مناطق المملكة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار غزيرة وسيول على 8 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

ويكون ذلك على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، والشرقية.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 4 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، تبوك، حائل، والحدود الشمالية.

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية التعليم تعليق الدراسة جامعة الطائف

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