أوامر ملكية وقرارات عاجلة بتعيين هؤلاء بدرجة سفير ووزير مفوض

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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها – رعاه الله – من جلالة ملك مملكة البحرين، وتتصل بالعلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين.

ونظر المجلس، بتقدير إلى النتائج الإيجابية التي توصلت إليها القمة العربية في دورتها (الثانية والثلاثين) برئاسة المملكة،

وما أثمر عنها في (إعلان جدة) من فتح صفحة جديدة للارتقاء بمسار العمل المشترك،

وتعزيز التضامن أمام التحديات والصعوبات التي يمر بها العالم العربي، وبما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

تعيينات على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض)

ووافق مجلس الوزراء، على تعيينات على وظيفتي (سفير) و (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:

تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (سفير)، وهم:

ــ خالد بن إبراهيم بن محمد الصغير.

ــ عبدالملك بن علي بن عبدالرحمن اليوسفي.

ــ الدكتور/ محمد بن عبدالوهاب بن محمد علي نقلي.

ــ مهنا بن صالح بن عبدالعزيز أباالخيل.

ــ سعيد بن عثمان بن أحمد سويعد.

ــ الدكتور/ عبدالعزيز بن محمد بن عمر الواصل.

وتعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة (وزير مفوض)، وهم:

ــ يوسف بن محمد بن إبراهيم العوده.

ــ سليمان بن محمد بن سليمان العنبر.

ــ بدر بن إبراهيم بن مجول الملاح العتيبي.

ــ نورة بنت محمد بن عبدالرحمن البسام.

ــ عيسى بن عبدالرحمن بن حسن المعافى المالكي.

ــ عبدالمجيد بن حمد بن عبدالرحمن آل شعبان الدوسري.

ــ فارس بن عشيان بن حريبيش السميري العتيبي.

ــ محمد بن عبدالله بن صالح خليف الغامدي.

ــ سعود بن سعد بن ضواحي الحافي العتيبي.

ــ فهد بن خالد بن عناد الخمعلي.

ــ سلطان بن محماس بن سلطان الدويفن القحطاني.

ــ مشعل بن مطلق بن ضحوي الشمري.

ــ عبدالإله بن عبدالمحسن بن عبدالكريم الجبرين.

ــ عبدالله بن ناصر بن رشيد آل داود.

ــ ماجدة بنت صالح بن بيِّن العتيبي.

ــ عبدالعزيز بن غرمان بن مفرح آل محمود العمري.

ــ الدكتور/ صالح بن علي بن إسماعيل بديوي.

ــ أحمد بن فريح بن حامد العريفي الحارثي.

ــ أسيل بنت سلطان بن محمد الشهيل.

ــ طلال بن محمد بن مطلق الفدعاني العنزي.

ــ إبراهيم بن حامد بن إبراهيم الفقيه الغامدي.

ــ عبدالرحمن بن قليِّل بن حمدان الخديدي.

ــ نسرين بنت أحمد بن عوض الصبان.

ــ هاني بن إبراهيم بن عوض بن إبراهيم.

ــ فارس بن سليمان بن محمد المدعوج.

ــ محمد بن طريف بن عزام الفقير العنزي.

ــ عبدالله بن سالم بن عايد السبيعي العنزي.