“سعرها في المتناول”.. 7 مميزات فريدة لأرخص سيارة “بايك” داخل المملكة (صور)

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تعد سيارة “D50” أرخص سيارة بايك في المملكة هذا العام، وهي من السيارات الاقتصادية الصغيرة التي تتمتع بمظهرها الخارجي العصري.

مميزات السيارة

وفيما يلي بعض المميزات التي تتمتع بها السيارة بحسب “المربع نت”.

1- تصميم خارجي عصري ورغم بساطته إلا أن الصانع الصيني حرص على منح سيارته ملامح أنيقة تلائم الشباب.

2- واجهة أمامية جريئة بفضل الشبك الأمامي ذو الخطوط الأفقية والذي احتل المساحة الأكبرمن المقدمة.

3- الشبك الأمامي الكبير مع المصابيح الأمامية التي جاءت بتصميم عريض بشكل انسيابي، والذي منح السيارة السيدان نظرة هجومية.

4- مصابيح أمامية هالوجين، وإضاءة نهارية من نوع LED، ودعم التحكم بمستوى الإضاءة الأمامية.

5- مصباح فرامل علوية بالخلف، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية.

6- نوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

7- مرايا خارجية قابلة للطي والتعديل الكهربائي مع مؤشرات انعطاف، وفتحة سقف كهربائية.

سعر السيارة

وفيما يخص سعر السيارة فيوجد منها نموذجين:

– بايك D50 فئة ايليت بسعر 60,939 ريال سعودي شامل الضريبة

– بايك D50 فئة لكجري بسعر 67,839 ريال سعودي شامل الضريبة

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