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“الغذاء والدواء” تصدر شهادات اعتماد المنشآت الوطنية للتصدير لأوروبا
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“الغذاء والدواء” تصدر شهادات اعتماد المنشآت الوطنية للتصدير لأوروبا

“الغذاء والدواء” تصدر شهادات اعتماد المنشآت الوطنية للتصدير لأوروبا

“الغذاء والدواء” تصدر شهادات اعتماد المنشآت الوطنية للتصدير لأوروبا
٠٤:٤٠:٣٧ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء فتح الطلبات لاعتماد المنشآت الوطنية الراغبة في التصدير، وذلك للحصول على شهادة صحية لتصدير المنتجات المركبة لدول الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الهيئة أن تلك المنتجات تحتوي على الحليب وبيض المائدة مثل منتجات المخابز وأغذية الأطفال إضافة إلى منتجات الرخويات عبر التقدم للهيئة لتسجيل المنشأة لدى مفوضية الاتحاد الأوربي.

شروط التصدير

واشترطت “الغذاء والدواء” أن تكون المنشأة مرخصة وخاضعة لرقابتها، وأن يكون مصدر الحليب وبيض المائدة والرخويات الخام المستخدمة في الإنتاج، من دول الاتحاد الأوروبي أو من المنشآت المعتمدة لدى دول الاتحاد الأوروبي.

تسجيل المنشأة

كما اشترطت أن يتم التقدم للهيئة لتسجيل المنشأة من خلال طلب تسجيل منشأة لدى المفوضية الأوروبية على البريد الإلكتروني ffis@sfda.gov.sa متضمنًا نسخة من ترخيص الهيئة للمنشأة، مع كتابة اسم المنتجات المركبة ومصدر الحليب وبيض المائدة والرخويات الخام، والحصول على شهادة صلاحية تصدير وشهادة صحية.

يذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت قرارًا باعتماد الهيئة العامة للغذاء والدواء” جهةً نظيرةً ومسؤولة عن الرقابة على المنشآت السعودية المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي، لتصدير المنتجات المركبة التي تحتوي على بيض المائدة والحليب والرخويات المصنعة في السعودية من مواد خام من دول الاتحاد الأوروبي أو منشآت معتمدة لدى المفوضية.

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الاتحاد الأوروبي الغذاء والدواء المملكة تصدير المنتجات شهادات تصدير

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