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“مكاسب لـ 105 شركات وتراجع لـ 107 آخرين”.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

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“مكاسب لـ 105 شركات وتراجع لـ 107 آخرين”.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

“مكاسب لـ 105 شركات وتراجع لـ 107 آخرين”.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

“مكاسب لـ 105 شركات وتراجع لـ 107 آخرين”.. مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا
٠٤:٢١:٢٥ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضا 53.42 نقطة ليقفل عند مستوى 11275.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليارات ريال.

الأكثر ارتفاعا

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء لسوق الأسهم – 215 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 107 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنابيب الشرق، والأسماك، وبوان، والإعادة السعودية، ومسك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: أيان، وسينومي ريتيل، والرياض، والحمادي، والبابطين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.55% و6.71%.

الشركات الأكثر نشاطا

فيما كانت أسهم شركات: جبل عمر، وأمريكانا، والجزيرة، والأسماك، والكثيري هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: والراجحي، وجبل عمر، وشركة الاتصالات السعودية، والأسماك، والإنماء، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 230.64 نقطة ليقفل عند مستوى 20834.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37.7 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 700 ألف سهم.

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