الشروط ورابط التقديم.. “أرامكو للحفر” تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين
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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات – وفقًا للتفاصيل التالية:
* مجالات العمل:
– وظائف إدارية ومالية وقانونية.
– وظائف تقنية وهندسية وفنية.
– وظائف مساندة وأخرى.
* المؤهلات المطلوبة:
– الثانوية.
– الدبلوم.
– البكالوريوس فما فوق.
الوظائف الشاغرة:
– منسق تدريب السلامة.
– مشرف صيانة.
– أمين مستودع أول.
– مهندس معماري أول.
– منسق الشحن والاستلام.
– عامل.
– أخصائي الرواتب.
– أخصائي استقطاب المواهب.
– مشغل.
– مهندس عمليات (ALP).
– مهندس أول E&I.
– أخصائي المحاماة.
– أخصائي الأصول الثابتة.
– كهربائي أول.
– عامل حفر (3 وظائف).
– أمين مستودع أول.
– مشرف صيانة.
– مدير فني أول.
– مهندس ميكانيكي.
– أخصائي العلاقات الطبية والعمل.
– منسق تدريب السلامة.
– مدير التدقيق الداخلي.
* يتم تحديث الوظائف (حذف/إضافة) حسب الاكتفاء.
* طريقة التقديم:
وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر أن التقديم على الوظائف المعلنة في مختلف المجالات، من خلال هذا الرابط، ( اضغط هنا).