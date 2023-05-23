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الشروط ورابط التقديم.. “أرامكو للحفر” تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين
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الشروط ورابط التقديم.. “أرامكو للحفر” تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين

الشروط ورابط التقديم.. “أرامكو للحفر” تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين

الشروط ورابط التقديم.. “أرامكو للحفر” تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين
٠٤:٢٣:٥١ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة أرامكو روان للحفر توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات – وفقًا للتفاصيل التالية:

* مجالات العمل:

– وظائف إدارية ومالية وقانونية.

– وظائف تقنية وهندسية وفنية.

– وظائف مساندة وأخرى.

* المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فما فوق.

الوظائف الشاغرة:

– منسق تدريب السلامة.

– مشرف صيانة.

– أمين مستودع أول.

– مهندس معماري أول.

– منسق الشحن والاستلام.

– عامل.

– أخصائي الرواتب.

– أخصائي استقطاب المواهب.

– مشغل.

– مهندس عمليات (ALP).

– مهندس أول E&I.

– أخصائي المحاماة.

– أخصائي الأصول الثابتة.

– كهربائي أول.

– عامل حفر (3 وظائف).

– أمين مستودع أول.

– مشرف صيانة.

– مدير فني أول.

– مهندس ميكانيكي.

– أخصائي العلاقات الطبية والعمل.

– منسق تدريب السلامة.

– مدير التدقيق الداخلي.

* يتم تحديث الوظائف (حذف/إضافة) حسب الاكتفاء.

* طريقة التقديم:

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر أن التقديم على الوظائف المعلنة في مختلف المجالات، من خلال هذا الرابط، ( اضغط هنا).

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