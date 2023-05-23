الشروط ورابط التقديم.. “أرامكو للحفر” تفتح باب التوظيف لهؤلاء الخريجين

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في مختلف المجالات – وفقًا للتفاصيل التالية:

* مجالات العمل:

– وظائف إدارية ومالية وقانونية.

– وظائف تقنية وهندسية وفنية.

– وظائف مساندة وأخرى.

* المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية.

– الدبلوم.

– البكالوريوس فما فوق.

الوظائف الشاغرة:

– منسق تدريب السلامة.

– مشرف صيانة.

– أمين مستودع أول.

– مهندس معماري أول.

– منسق الشحن والاستلام.

– عامل.

– أخصائي الرواتب.

– أخصائي استقطاب المواهب.

– مشغل.

– مهندس عمليات (ALP).

– مهندس أول E&I.

– أخصائي المحاماة.

– أخصائي الأصول الثابتة.

– كهربائي أول.

– عامل حفر (3 وظائف).

– أمين مستودع أول.

– مشرف صيانة.

– مدير فني أول.

– مهندس ميكانيكي.

– أخصائي العلاقات الطبية والعمل.

– منسق تدريب السلامة.

– مدير التدقيق الداخلي.

* يتم تحديث الوظائف (حذف/إضافة) حسب الاكتفاء.

* طريقة التقديم:

وأوضحت شركة أرامكو روان للحفر أن التقديم على الوظائف المعلنة في مختلف المجالات، من خلال هذا الرابط، ( اضغط هنا).