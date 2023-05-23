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الصناعة: إجمالي المصانع في المملكة 10825 باستثمارات 1.4 تريليون ريال

الصناعة: إجمالي المصانع في المملكة 10825 باستثمارات 1.4 تريليون ريال

الصناعة: إجمالي المصانع في المملكة 10825 باستثمارات 1.4 تريليون ريال
٠٤:١٨:٢٠ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لشهر مارس 2023.

وتسلط النشرة الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات لقطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعان على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.

وأوضحت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أنه خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2023 تم إصدار 332 ترخيصًا صناعيًا جديدًا بحجم استثمارات يصل إلى 8.2 مليارات ريال.

عمليات الإنتاج

في الوقت نفسه، بدأ 300 مصنع عمليات الإنتاج باستثمارات تتجاوز 7.9 مليارات ريال، وتمكن القطاع من إيجاد 28,332 فرصة وظيفية 54% منها للسعوديين.

وأوضحت النشرة أن إجمالي عدد المصانع في المملكة بنهاية شهر مارس الماضي وصل إلى 10,825 مصنعًا، باستثمارات تبلغ 1.4 تريليون ريال.

إجمالي عدد الرخص

وفيما يتعلق بقطاع التعدين، بيّنت النشرة أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية مارس 2023 بلغ 2,314 رخصة منها: 1,451 رخصة محجر مواد بناء، و609 رخص كشف، و180 رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير، و42 رخصة استطلاع، و32 رخصة فائض خامات معدنية.

وللمزيد يمكن الاطلاع على النشرة من خلال الرابط التالي: https://mim.gov.sa/newsletters.

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