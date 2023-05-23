تويوتا راف 4 تتصدر قائمة أكثر 10 سيارات مبيعًا في العالم خلال 2022 (صور)

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تصدرت سيارة تويوتا راف 4 اليابانية، التابعة لعملاق صناعة السيارات، شركة تويوتا، قائمة أفضل 10 سيارات مبيعًا في العالم لعام 2022، وفقًا لتقرير شركة Jato المختصة بتحليل أسواق السيارات.

تويوتا راف 4 تتصدر بأكثر من مليون سيارة

وجاءت سيارة تويوتا راف 4 اليابانية هي السيارة الأكثر مبيعًا على كوكب الأرض والتي بيع منها 1.016 مليون سيارة على مستوى العالم.

وأضاف التقرير أن سيارة تويوتا راف 4 كانت هي الأكثر مبيعًا أيضًا على مستوى العالم في عام 2021.

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تويوتا كورولا في المرتبة الثانية

وجاءت تويوتا كورولا في المرتبة الثانية بمبيعات 992 ألف سيارة عالميًا.

وفي المركز الثالث جاءت تسلا موديل Y بمبيعات حوالي 747 ألف سيارة.

والرابعة هوندا CR-V بمبيعات 733 ألف وحدة.

والخامسة كانت تويوتا كامري بمبيعات 673 ألف سيارة وكان أكثر من 45% من مبيعات الكامري في أمريكا الشمالية.

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فئة السيدان تتصدر الأفضل

وبالنظر إلى الترتيب نجد أن هناك 4 من أفضل 6 سيارات مبيعًا على مستوى العالم ضمن فئة السيدان.

واحتلت سيارة تويوتا هايلوكس بيك أب المركز السادس، والتي لا تباع في الولايات المتحدة.

وفي المركز السابع جاءت نيسان سنترا.

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مفاجأة كورولا كروس

والثامن هو الوافد الجديد على القائمة وهي سيارة كورولا كروس والتي أطلقت عام 2021 لكنها قفزت بشكل مثير للإعجاب لتصل إلى 530 ألف سيارة.

وحلّت فورد اف 150 في المركز التاسع.

بينما جاءت تسلا موديل 3 في المركز العاشر.

وكانت القائمة منوعة بين سيارات يابانية وأمريكية، وكانت نسبة 75% من مبيعات فورد اف 150 في أمريكا الشمالية، ومبيعات شاملة حوالي 525 ألف شاحنة.

بينما كانت مبيعات تسلا موديل 3 متنوعة ما بين أمريكا الشمالية، والنصف الآخر في أوروبا والصين، وبلغت مبيعاتها 482 ألف سيارة.

تقليص عدد السيارات المباعة عالميًا

وبشكل عام، تقلص عدد السيارات الجديدة التي تم بيعها عالميًا في عام 2022 بنسبة 2% مقارنة بعام 2021.

وتتوقع شركة Jato أن تنخفض أسعار السيارات العالمية في عام 2023 مع المنافسة مع الصين، وخاصة في سياق المركبات الكهربائية التي تنمو بشكل كبير.