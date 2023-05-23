نصائح مهمة لأولياء لأمور.. أهم ما يحتاجه الطلاب خلال فترة الامتحانات

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يبدأ موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث في المملكة في 18 يونيو 2023 والذي يوافق يوم 29 من ذي القعدة 1444 هـ.

وتستمر الاختبارات لمدة عشرة أيام، على أن تنتهي في 22 من شهر يونيو الذي يوافق 4 ذو الحجة 1444هـ.

وترفع الأسر حالة التأهب تزامنًا مع موسم الامتحانات، وهو ما قد يشكل ضغطًا على الطلاب، فيما يؤكد الخبراء أن أكثر ما يحتاجون في تلك الفترة هو الراحة النفسية.

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الشعور بالقلق

إذ قد يتجاوز الشعور بالقلق الطبيعي ويتحول إلى ما يسمى برهاب الامتحان، الذي قد يستمر معه لفترات طويلة حتى في السنوات الجامعية، أو ربما بعد ذلك أيضًا خلال البحث عن العمل مثلاً أو تقديم المشاريع.

لذا على أولياء الأمور مراعاة هذا الأمر، حتى لايُشعر الطالب بتوتر كبير يفقده قدرته على التركيز ويؤدي لنتائج عكسية، بدلاً من طمأنته وإفساح المجال له للترويح عن نفسه.

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5 نصائح أساسية

ونقل موقع “سكاي نيوز عربية” عن الاستشارية النفسية الدكتورة ريما بجاني، أهم النصائح:

-التوتر حافز، لكنه يصبح مقلقًا إذا شكل عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق أهدافنا.

-يجب توفر بيئة داعمة قادرة على مساعدة الطالب لتخطي المرحلة.

-يجب تعزيز ثقة الطالب بنفسه وبقدراته.

-يجب مراعاة عدم وضع التلميذ تحت الضغط.

-تنظيم الوقت ونمط الحياة الصحي أمران مهمان للغاية.