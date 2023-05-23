من ألعاب الجوع إلى الركود الاقتصادي.. هذا ما سيحدث بأمريكا عند نفاد الأموال

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ماذا سيحدث في أمريكا عند نفاد الأموال؟ وكيف تتصرف أقوى دولة في العالم إذا لم يتخل الجمهورين عن “مواقفهم المتطرفة” بحسب وصف الرئيس بايدن؟

الجمهوريون يرفضون الحد من الإنفاق

يبدو أن الأزمة في الولايات المتحدة آخذة في الاتساع، فقد صرح بايدن في مؤتمر صحفي أنه “حان الوقت لكي يقبل الجمهوريون أنه لا يوجد اتفاق بين الحزبين يتم إجراؤه فقط بشروطهم الحزبية”.

ورفض المفاوضون الجمهوريون عرضًا من البيت الأبيض للحد من الإنفاق، العام المقبل، على كل من الجيش ومجموعة واسعة من البرامج المحلية المهمة كجزء من مفاوضات عالية المخاطر حول سقف الدين الفيدرالي.

وردًا على سؤال ماذا سيحدث في العالم إذا نفدت الأموال في الولايات المتحدة؟

قالت كبيرة مراسلي الأعمال في CNN كريستين رومانز، إن سوق سندات الحكومة الأمريكية هو حجر الزاوية للنظام المالي العالمي، لذلك من غير الواضح التأثير الحقيقي الذي قد يتسبب به هذا الأمر.

وأضافت: “نحن لا نتخيل عالمًا لا تمتلك فيه الولايات المتحدة الأموال لسداد ديونها”.

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ألعاب الجوع

وتساءلت الخبيرة، بحسب مقطع فيديو نشرته CNN العربية، ما الذي سيحدث في الخزانة الأمريكية عندما يحاولون تحديد الفواتير التي يجب دفعها إذا لم يتم رفع حد الدين؟.

وقالت، إن “الأمر سيكون مشابها لـ”ألعاب الجوع” نوعا ما، عندما تحاول أن تقرر الأمر الذي سيتسبب بأقل قدر من الضرر وسيساعد معظم الناس”.

وتابعت قائلة “قد تبقي الخزانة الأمريكية كل المدفوعات الثابتة إذا تمكنت من ذلك”.

وأضافت “حيث ستحاول دفع الضمان الاجتماعي ومزايا المحاربين القدامى، لكنها قد تعد المتعاقدين بدفع الأموال المستحقة لهم لاحقا”.

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الركود الاقتصادي

وترى أن خطوة مثل هذه ستتسبب في حدوث ركود اقتصادي، وقالت: “إذا قامت الخزانة بهذا الأمر، ووعدت المتعاقدين الفيدرالين بالدفع لهم لاحقًا، وهم جزء كبير من الاقتصاد الأمريكي.

وتابعت: ” سنكون في حالة يُقدّر الاقتصاديون بغولدمان ساكس أننا سنضطر فيها إلى غلق عُشر الاقتصاد الأمريكي، وسيتوقف كل النشاط الاقتصادي”.

وأكدت أن ذلك “سيتسبب هذا حتما في ركود اقتصادي، وقد يتسبب في حدوث كارثة في أسواق السندات في جميع أنحاء العالم”.

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نفاد المخزون النقدي

وبحسب محللي بنك “غولدمان ساكس” فإن المخزون النقدي لوزارة الخزانة الأمريكية سينفد في 8 أو 9 يونيو المقبل ما لم يتم رفع سقف الدين.

وقال المحللون في تقرير لهم، إن الدين العام للولايات المتحدة بلغ ذروته عند 31.4 تريليون دولار في يناير من هذا العام ما دفع وزارة الخزانة إلى اتخاذ “إجراءات طارئة”.

وأضافوا أن استخدام وزارة الخزانة لمثل هذه الإجراءات ممكن طالما أن هناك أكثر من 30 مليار دولار في الحسابات الحكومية.

لكن خلافا لذلك سيصبح من المستحيل للسلطات الفدرالية الأمريكية الوفاء بالالتزامات. ووفقا لصحفي وكالة “بلومبرج” فقد تنفد الأموال بوزارة الخزانة الأمريكية قريبًا.

وأمس قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إنه أصبح من “المرجح للغاية” الآن، نفاد أموال الوزارة في يونيو 2023، مكررة تحذيرها من أن اللحظة قد تأتي في اليوم الأول من الشهر.