تنبيه مهم من “الزكاة والضريبة” بخصوص تصنيف السيارات المستعملة

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حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، معايير تصنيف السيارات المستعملة على أنها سلع مؤهلة لتطبيق هامش الربح.

وأبرزت في “إنفوجراف” عبر حسابها في موقع “تويتر”، المعايير الأربعة على النحو التالي:

-أن تكون السيارة قد تمت قيادتها على الطريق لأغراض شخصية أو أغراض العمل.

-أن تكون السيارة المستعملة مسجلة في المملكة.

أن تكون السيارة المستعملة صالحة لإعادة الاستعمال كما هي على حالها، أو بعد إجراء بعض التصليحات أو التحسينات عليها، وشرط ألا تكون قد خضعت لتعديلات أو تصليحات غيرت من طبيعتها الأساسية.

– أن يكون توريد السيارة المستعملة من قبل شخص خاضع لضريبة مسجل لدى الهيئة، ومرخص بمزاولة نشاط تجارة السيارات، وفق سجل تجاري، أو أي ترخيص مشابه.

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احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أتاحت مؤخرًا خيار احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، دون أن تكون على إجمالي قيمة البيع، وذلك ابتداءً من1 يوليو 2023م.

وأوضحت الهيئة أن إتاحة احتساب الضريبة وفق طريقة “هامش الربح” تأتي سعيًا من الهيئة إلى خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على “السيارات المستعملة المؤهلة “.

كما أوضحت أن طريقة “هامش الربح” تستهدف وكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة والذين يزاولون نشاط تجارة السيارات وفق شروط محددة.

وأشارت إلى أن طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش الربح ليست إلزامية، حيث يمكن تطبيق الضريبة على كامل المبلغ المستحق وفق الطريقة المطبقة حاليًا.

وأكدت الهيئة أنه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق طريقة هامش الربح هناك شروط يجب توافرها، من أبرزها:

– أن تكون السيارة مصنفة “كسيارة مستعملة مؤهلة” من قبل الهيئة.

-أن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل المملكة.

-أن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات.

-أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًاً لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.

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وبموجب ذلك تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، -هامش الربح المحقَّق- بدلًا من فرضها على كامل مبلغ المقابل المُستلَم.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند وجود أي استفسار بشأن طريقة احتساب هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، إلى التواصل معها:

عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع

أو من خلال حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (Zatca_Care@) أو عبر البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).