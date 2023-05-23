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“ارتفاع الشكاوى”.. تعرف على مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات
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“ارتفاع الشكاوى”.. تعرف على مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات

“ارتفاع الشكاوى”.. تعرف على مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات

“ارتفاع الشكاوى”.. تعرف على مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات
٠٢:٣٧:٥٩ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت هيئة الطيران المدني تقرير مؤشرات أداء الشكاوى لمقدمي خدمة النقل الجوي.

وكشفت المؤشرات عن ارتفاع معدل الشكاوى في الشهر الجاري مقارنة بالشهر السابق.

كما أوضح أيضا أن أعداد الشكاوى تزايدت في شهر أبريل الماضي بواقع 754 شكوى مقارنة بـ 716 شكوى في إبريل من العام الماضي.

في وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تقريرها الشهري عن أداء مطارات المملكة الدولية والداخلية، لشهر أبريل 2023م.

وتم ذلك وفقاً لأربعة عشر معياراً أساسياً لقياس الأداء، وذلك تطبيقاً للتوجُّهات الإستراتيجية التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات المملكة.

تقرير أداء المطارات الشهري

ونال كلٌّ من مطار الملك خالد الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ومطار أبها الدولي ، ومطار الأحساء، ومطار عرعر، المراكز المتقدمة في التقرير، إذ اتبعت الهيئة مبدأ الشفافية تجاه تقييم أداء المطارات، حيث قُسمت إلى خمس فئات، تبدأ بفئة المطارات الدولية التي يزيد أعداد المسافرين فيها عن 15 مليون مسافر سنوياً.

وحصل مطار الملك خالد الدولي بالرياض فيها على المركز الأول بنسبة التزام بلغت 64%، بينما جاء ثانياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة بنسبة التزام وصلت إلى 36%.

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