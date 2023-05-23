صندوق الشهداء يفتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي

تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي لمستفيدي الصندوق بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

الأهداف

وأوضح الصندوق أن من بين أهـدافه ما يلي:

1- التدريب على مقدمة عامة لاختبار IELTS والمهارات المطلوبة مستقبلاً.

2- التدريب على مواد تعليمية في اللغة الإنجليزية والعلوم لدعم تطويرهم الأكاديمي.

وفيما يخص المدة، فتكون خلال فترة الإجازة الصيفية من 3 إلى 4 أسابيع.

ويمكن التسجيل عبر الرابط التالي:

اضغط هنا

في سياق آخر، أعلن تجمع مكة المكرمة الصحي مُمثلة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب عن بدء الاستقبال لبرنامج التدريب الصيفي للطلاب للتخصصات الطبية والطبية المساعدة والإدارية

تخصصات التدريب الصيفي

وأوضح التجمع الصحي أن التدريب الصيفي للتخصصات الطبية يتمثل في:

– الباطنة

– الطوارئ

– الأشعة

– الجراحة

– الأطفال

– العظام

– التخدير

– طب أسنان.

إلى جانب تخصصات العناية المركزة،

– جراحة الأطفال

– طوارئ أطفال

– المسالك البولية

– النساء والولادة الجلدية

– جراحة الوجه والفكين

– جراحة الأوعية الدموية.

بينما تشمل التخصصات الطبية المساندة في:

– التمريض

– الأشعة

– علم النفس

– الصيدلة

– العلاج التنفسي

– العلاج الطبيعي

– التثقيف الصحي فيما تأتي التخصصات الإدارية في قسم السلامة، والهندسة الطبية والميكانيكية والكهربائية.

وسيكون التسجيل في البرنامج من خلال زيارة مقر إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بتجمع مكة المكرمة الصحي.

وذلك مع تقديم مشهد تعريفي من الجامعة، والحصول على رخصة Bicst، وأن يكون طالب كلية الطب مسجل في السنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة.

في حين ستكون المستشفيات المشاركة في التدريب من خلال:

– مستشفى النور التخصصي.

– مستشفى الولادة والأطفال

– مستشفى الملك فيصل،

– مستشفى حراء العام

– مستشفى الملك عبدالعزيز

– المراكز الصحية.

اقرأ أيضًا:

جاهزة لموسم الحج.. 10 مستشفيات و82 مركزًا صحيًا بتجمع مكة المكرمة