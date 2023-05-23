تحذير من اضطرابات جوية قوية وعواصف رعدية خلال الساعات القادمة

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يُراقب فريق التنبؤات الجوية في “مركز طقس العرب الإقليمي” مُستجدات وتطورات الحالة الجوية المُتوقع تأثيرها على المملكة اليوم.

تقلبات جوية قد تكون قوية تنتظر جنوب غرب المملكة

وحسب” طقس العرب”، فإن الاضطرابات الجوية تتميز بالقوة والشمولية مقارنة بالأيام الماضية،

حيث يتوقع الخبراء أن تتأثر المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، مع ساعات بعد ظهر اليوم الثلاثاء.

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وذلك بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، كنتيجة لاقتراب حوض كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال،

بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من الجنوب، ما يشكل سحب ركامية رعدية قوية تترافق بهطول غزير للأمطار.

أمطار رعدية غزيرة متوقعة

ويٌتوقع أن تتركز شدة الحالة الماطرة اليوم في نجران و مُرتفعات جازان و عسير و الباحة و مكة المكرمة.

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وتترافق بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة تُصحب بالعواصف الرعدية وتساقط زخات من البرد، والتي لا يُسبعد أن تكون كثيفة ومتراكمة في بعض الأحيان.

توسع رقعة الأمطار على وسط وشرق المملكة

وبالرغم من تركز الحالة الماطرة في المناطق سابقة الذكر، إلا أن الأحوال الجوية غير المستقرة ستمتد ولكن بشدة أقل.

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وتشمل أجزاء مُختلفة من مناطق الرياض و الشرقية و القصيم، و تكون هذه الأمطار خفيفة إلى مُتوسطة في أغلبها،

ولكن يتخللها بعض البؤر الغزيرة أحياناً و تُصحب بنشاط في الرياح الهابطة المُثيرة للأتربة و الغبار.

فرص الأمطار تطال شمال المملكة

في ذات السياق، يُتوقع أن تتكون السُحب الركامية الممطرة على أجزاء مُتفرقة من شمال غرب المملكة وتبوك و الجوف و الحدود الشمالية.

وتتركز على تلك المناطق المُتاخمة مع الحدود الأردنية، و تترافق برياح هابطة نشطة تؤدي إلى حدوث عواصف غبارية مؤقتة.