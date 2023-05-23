وأنت في مكانك.. 6 خطوات لفحص طفلك قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي
تواصل – فريق التحرير:
نشرت وزارة الصحة “إنفوجراف” للتوضيح بأبسط طريقة يمكن اتباعها لحجز موعد فحص للطفل قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.
وقالت الوزارة: “وأنت في مكانك.. يمكنك بسهولة أن تحجز لطفلك موعد فحص الالتحاق بالصف الأول ابتدائي”.
6 خطوات
وعبر 6 خطوات يمكن حجز الموعد بالطريقة التالية:
1- تحميل تطبيق صحتي.
2- فتح أيقونة المواعيد.
3- اختيار عيادة طب الأسرة.
4- اختيار حجز موعدز
5- اختيار اسم المركز الصحي.
6- تأكيد الحجز وظهور رسالة حجز الموعد.
في وقت سابق، كشف المجلس الصحي السعودي في “إنفوجراف” عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” عن 6 علامات تستوجب فحص نظر الطفل.
متى يجب عليك فحص نظر طفلك؟
-تقريب الكتاب أثناء القراءة.
-فرك العين بشدة.
-احمرار العين.
-تصغير العينين عند رؤية الأشياء.
-ظهور حول.
-الحساسية الشديدة للإضاءة.
وحددت وزارة الصحة أهم المشكلات التي تعاني منها العين النحو التالي:
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مشكلات العين الشائعة:
-الماء الأبيض.
-الماء الأزرق (الجلوكوما).
-جفاف العين.
-القرنية المخروطية.
-التهاب القرنية.
-انفصال الشبكية.
-حساسية العين.
-انحراف النظر.
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