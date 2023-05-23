الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
“ارتفاع الشكاوى”.. تعرف على مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات
تنبيه مهم من “الزكاة والضريبة” بخصوص تصنيف السيارات المستعملة
صندوق الشهداء يفتح باب التسجيل في برنامج التدريب الصيفي
من ألعاب الجوع إلى الركود الاقتصادي.. هذا ما سيحدث بأمريكا عند نفاد الأموال
عاجل.. بشرى سارة من “مدن” لأصحاب هذه المشاريع
وأنت في مكانك.. 6 خطوات لفحص طفلك قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

وأنت في مكانك.. 6 خطوات لفحص طفلك قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي

وأنت في مكانك.. 6 خطوات لفحص طفلك قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي

وأنت في مكانك.. 6 خطوات لفحص طفلك قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي
٠١:٥٨:٢١ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

نشرت وزارة الصحة “إنفوجراف” للتوضيح بأبسط طريقة يمكن اتباعها لحجز موعد فحص للطفل قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

وقالت الوزارة: “وأنت في مكانك.. يمكنك بسهولة أن تحجز لطفلك موعد فحص الالتحاق بالصف الأول ابتدائي”.

6 خطوات

وعبر 6 خطوات يمكن حجز الموعد بالطريقة التالية:

1- تحميل تطبيق صحتي.

2- فتح أيقونة المواعيد.

3- اختيار عيادة طب الأسرة.

4- اختيار حجز موعدز

5- اختيار اسم المركز الصحي.

6- تأكيد الحجز وظهور رسالة حجز الموعد.

في وقت سابق، كشف المجلس الصحي السعودي في “إنفوجراف” عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” عن 6 علامات تستوجب فحص نظر الطفل.

متى يجب عليك فحص نظر طفلك؟

-تقريب الكتاب أثناء القراءة.

-فرك العين بشدة.

-احمرار العين.

-تصغير العينين عند رؤية الأشياء.

-ظهور حول.

-الحساسية الشديدة للإضاءة.

وحددت وزارة الصحة أهم المشكلات التي تعاني منها العين النحو التالي:

اقرأ أيضًا:

تحرك عاجل.. قطرات العين القاتلة تتسبب في أكثر من 50 حالة وفاة وإصابة

مشكلات العين الشائعة:

-الماء الأبيض.
-الماء الأزرق (الجلوكوما).
-جفاف العين.
-القرنية المخروطية.
-التهاب القرنية.
-انفصال الشبكية.
-حساسية العين.
-انحراف النظر.

اقرأ أيضًا:

استشاري نفسي يوجه نصيحة مهمة للجميع: احذر النظرة الضبابية

الصورة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية السعودية المملكة تطبيق صحتي صحتي وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
الشيحي يطالب بمحاربة سهر الشباب: «تحولنا لكائنات ليلية»

الشيحي يطالب بمحاربة سهر الشباب: «تحولنا لكائنات ليلية»

١٠:١٦ ص، الأثنين، ١٩ أكتوبر ٢٠١٥
«هيئة العرضيات» تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد القرني

«هيئة العرضيات» تقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد القرني

٠١:١٣ م، الأثنين، ٢٠ أبريل ٢٠١٥
الرياض.. والدة الفتاة «شادن» تروي تفاصيل اختفائها

الرياض.. والدة الفتاة «شادن» تروي تفاصيل اختفائها

٠٨:٢٧ ص، الأثنين، ٢٣ يناير ٢٠١٧
النشوان لـ “تواصل”: سكان الصفيح “بلوش” وعددهم ١٥٠ أسرة مستحقة الدعم (صور)

النشوان لـ “تواصل”: سكان الصفيح “بلوش” وعددهم ١٥٠ أسرة مستحقة الدعم (صور)

٠١:١٨ م، الأحد، ٠٦ يوليو ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *