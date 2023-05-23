وأنت في مكانك.. 6 خطوات لفحص طفلك قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي

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نشرت وزارة الصحة “إنفوجراف” للتوضيح بأبسط طريقة يمكن اتباعها لحجز موعد فحص للطفل قبل الالتحاق بالصف الأول الابتدائي.

وقالت الوزارة: “وأنت في مكانك.. يمكنك بسهولة أن تحجز لطفلك موعد فحص الالتحاق بالصف الأول ابتدائي”.

6 خطوات

وعبر 6 خطوات يمكن حجز الموعد بالطريقة التالية:

1- تحميل تطبيق صحتي.

2- فتح أيقونة المواعيد.

3- اختيار عيادة طب الأسرة.

4- اختيار حجز موعدز

5- اختيار اسم المركز الصحي.

6- تأكيد الحجز وظهور رسالة حجز الموعد.

في وقت سابق، كشف المجلس الصحي السعودي في “إنفوجراف” عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” عن 6 علامات تستوجب فحص نظر الطفل.

متى يجب عليك فحص نظر طفلك؟

-تقريب الكتاب أثناء القراءة.

-فرك العين بشدة.

-احمرار العين.

-تصغير العينين عند رؤية الأشياء.

-ظهور حول.

-الحساسية الشديدة للإضاءة.

وحددت وزارة الصحة أهم المشكلات التي تعاني منها العين النحو التالي:

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مشكلات العين الشائعة:

-الماء الأبيض.

-الماء الأزرق (الجلوكوما).

-جفاف العين.

-القرنية المخروطية.

-التهاب القرنية.

-انفصال الشبكية.

-حساسية العين.

-انحراف النظر.

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