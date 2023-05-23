عاجل.. بشرى سارة من “مدن” لأصحاب هذه المشاريع

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أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” حلولًا تمويلية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص؛ بهدف تحسين فرص الحصول على التمويل لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخلق فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام.

توقيع مذكرة تفاهم

جاء ذلك في إطار توقيع “مدن” و”شركة صكوك المالية” اليوم مذكرة تفاهم؛ لتوفير حلولٍ تمويلية تتسم بالديناميكية والتنافسية والشمولية، وتكون موائمة لتعزيز قدرات المصانع على تحقيق النمو المستهدف، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الصناعية تحقيقًا لبرامج رؤية المملكة 2030، وتماشيًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة.

ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، والرئيس التنفيذي لشركة صكوك المالية المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن السياري؛ بحضور عدد من مسؤولي الجانبين.

وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي أن هذه الشراكة تأتي في إطار مبادرات “مدن” لتعزيز الاستدامة المالية للقطاع الخاص واستقرارها، وتوفير برامج المساعدة الفنية لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها أحد الأذرع الرئيسة لدعم الاقتصاد الوطني.

تحفيز الإنتاجية

وأشار إلى أنّ هذه الحلول تستهدف تحفيز إنتاجية المصانع في واحات “مدن” وتهيئة الفرص الاقتصادية، وتوجيه طاقات الشباب للمشروعات المُبتكرة ذات النمو المرتفع؛ من خلال اعتماد حلولٍ أكثر تقدمًا تستند على دراسات ائتمانية تُساعد بشكل فعَّال في عمليات إدارة المخاطر وخفض التكلفة.

ووفقًا لمذكرة التفاهم؛ يستفيد شركاء “مدن” من حلول مالية متنوعة بآجال “قصيرة، ومتوسطة، وطويلة” ذات جداول سداد مرنة تُسهم في زيادة كفاءة التحصيل، بالإضافة إلى سرعة وسهولة إجراءات التمويل حيث يتم العرض التمويلي خلال 3 أيام عمل من وقت التقديم على المنصة الإلكترونية للشركة.

حلول تمويلية

وتُقدم الشركة عبر منصتها الإلكترونية حلولًا تمويلية متنوعة مثل: تمويل رأس المال العامل، والمشاريع الرأسمالية طويل الأجل لتعظيم الأصول، والمشاريع التشغيلية لإدارة التدفقات النقدية، مع توفير السيولة المالية للمشاريع القائمة حتى 30 مليون ريال وفقًا لآلية العمل الخاصة بالمنصة، وحسب الدراسات الائتمانية لكل مشروع، ما يعمل على تعظيم الأثر الاقتصادي للمشاريع الصناعية ويعزز سلاسل الإمداد.

يُذكر أن “مدن” تقدم عددًا من الحلول التمويلية مثل “أرض وقرض” و”مصنع وقرض”، و”أرض وقرض لوجستي” بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي، ومنتج “أُسُس” مع بنك التنمية الاجتماعية بهدف دعم تحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بمدنها الصناعية.

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