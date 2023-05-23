وزير الاستثمار: المملكة أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم

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قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن المملكة لديها اقتصاد قوي وجاذب، واتخذت الكثير من الإجراءات لتضمن “جودة الحياة داخلها”.

وأضاف “الفالح” – خلال كلمته في منتدى الاقتصاد بقطر، أن رؤية 2030 تسهم في تنوع الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن المملكة لديها كذلك الكثير من الأصول والاستثمارات.

وتابع: “المملكة أصبحت عاصمة الاقتصاد ومحط أنظار العالم”.

تفاصيل المنتدى

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرج، اليوم الثلاثاء وحتى 25 من الشهر الجاري.

ويقام المنتدى بحضور أكثر من 1000 مشارك حول العالم، تحت رعاية أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وتتناول نسخة العام أحدث التوجهات في مجالات: التمويل، والطاقة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا، ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي، وذلك عبر سلسلة من المقابلات، والجلسات النقاشية، وورش العمل التفاعلية.

وسيتم خلال المنتدى تبادل الأفكار ووجهات النظر بين الخبراء والأصوات الناشئة من مختلف أنحاء العالم لتحديد أحدث الاتجاهات الاقتصادية.

ويشارك بالمنتدى أكثر من 50 متحدثًا إقليميًا ودوليًا من القادة الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، ونخبة من أبرز المؤثرين من مختلف أنحاء العالم، بمجال الثقافة والرياضة والترفيه.

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