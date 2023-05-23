الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٣ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
وزير الطاقة: المملكة تعمل باستمرار على تطوير مصادرها أمام التنبؤات الخاطئة
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وزير الطاقة: المملكة تعمل باستمرار على تطوير مصادرها أمام التنبؤات الخاطئة

وزير الطاقة: المملكة تعمل باستمرار على تطوير مصادرها أمام التنبؤات الخاطئة

وزير الطاقة: المملكة تعمل باستمرار على تطوير مصادرها أمام التنبؤات الخاطئة
٠١:١١:٤٩ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، عن أن المملكة تعمل على تطوير مصادرها أمام التنبؤات الخاطئة في مجال الطاقة.

وأوضح الوزير – خلال حديثه في جلسة نقاشية ضمن منتدى قطر الاقتصادي – أن الوكالة الدولية للطاقة أثبتت أن لديها موهبة خاصة وهي أن تكون مخطئة باستمرار.

وأشار إلى أن هناك 3 أهداف لـ “أوبك بلس” وهي اليقظة والمبادرة والتحوط مما قد يأتي في المستقبل.

تفاصيل المنتدى

وانطلقت فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرج، اليوم الثلاثاء وحتى 25 من الشهر الجاري.

ويقام المنتدى بحضور أكثر من 1000 مشارك حول العالم، تحت رعاية أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.

وتتناول نسخة العام أحدث التوجهات في مجالات: التمويل، والطاقة، والرعاية الصحية والتكنولوجيا، ودورها في دفع عجلة النمو المستقبلي، وذلك عبر سلسلة من المقابلات، والجلسات النقاشية، وورش العمل التفاعلية.

وسيتم خلال المنتدى تبادل الأفكار ووجهات النظر بين الخبراء والأصوات الناشئة من مختلف أنحاء العالم لتحديد أحدث الاتجاهات الاقتصادية.

ويشارك بالمنتدى أكثر من 50 متحدثًا إقليميًا ودوليًا من القادة الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين، والمستثمرين، ونخبة من أبرز المؤثرين من مختلف أنحاء العالم، بمجال الثقافة والرياضة والترفيه.

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الكلمات الدلالية:
التنبؤات الخاطئة الطاقة المملكة قطر منتدى قطر الاقتصادي وزير الطاقة

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