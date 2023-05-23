عبر “بلدي”.. أمانة العاصمة المقدسة تتيح خدمة إصدار رخص المتاجر المتنقلة

تواصل – واس:

أتاحت أمانة العاصمة المقدسة خدمة إصدار رخص المتاجر المتنقلة بشروط ميسرة ورسوم رمزية، وذلك بشكل فوري عبر منصة “بلدي”.

الخدمة تُمكن الأفراد من مزاولة أعمال البيع

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني، أن خدمة العربات المتنقلة تُمكن الأفراد من مزاولة أعمال البيع.

وذلك في منافذ البيع المتنقلة والعربات في الطرق والأماكن العامة للأنشطة الغذائية أو غير الغذائية، بهدف توفير بيئة مريحة وخدمات متكاملة وذلك بشكل فوري وشروط ميسرة.

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تنظيم وضع الباعة الجائلين في الأماكن العامة

وبين أن الأمانة تهدف من هذه الخدمة إلى تنظيم وضع الباعة الجائلين في الأماكن العامة والحدائق، وإتاحة الفرصة لهم من مزاولة أنشطتهم بشكل حضاري.

وأكد ذلك يتم في بيئة منظمة وجاذبة، وتحت رقابة بلدية ليتم الاستفادة من هذه الخدمات بالشكل المطلوب.

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الاستفادة من الخدمات بالدخول على منصة “ بلدي

وأشار إلى أنها ميسرة جدًا؛ بحيث يمكن لمن يرغب في الاستفادة من هذه الخدمات الدخول على منصة “بلدي” والاطلاع على الاشتراطات وإصدار التصاريح اللازمة لذلك.

وفي وقت سابق، تم تطوير بوابة “بلدي” بالتعاون مع جهات القطاع البلدي المختلفة لتكون البوابة الوطنية الداعمة للمجتمع البلدي.

وتشمل هذه الخدمات الإلكترونية التي تساعد على تقديم الطلبات الإلكترونية لاستخراج:

1 – الرخص الأكثر استخدامًا.

2 – الخدمات المعلوماتية والتي تساعد المستفيدين من اتخاذ القرارات ذات العلاقة بما يسهم في تحسين مستوى الرضا عن جهات القطاع البلدي.

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