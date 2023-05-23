احترس.. هكذا يتم التجسس عليك في منزلك وأنت لا تعرف!

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حذر الباحثون في مجال التكنولوجيا، من خطر التجسس على الأشخاص أثناء استخدامهم للإنترنت قي المنزل دون أن يكونوا على دراية بذلك، من خلال اختراق جهاز توجيه الإنترنت (الراوتر).

ويقوم موجه الإنترنت في المنزل بتخزين معلومات سرية وحساسة عن المستخدم، مثل الطوابع الزمنية للأحداث، وسجل الأجهزة المتصلة، وعناوين (URL) للمواقع الإلكترونية التي يمكن أن يصل إليها شخص خارجي.

وجاء التحذير بعد أن اشترى الباحثون مؤخرًا 18 جهاز توجيه مستخدمًا، ووجدوا أن أكثر من نصفها يحتوي على معلومات سرية وحساسة من الشركات التي استخدمتها من قبل.

منع اختراق جهاز الراوتر

وقدم موقع “ديلي ميل” نصائح لمنع اختراق جهاز (الراوتر)، على النحو التالي:

يمكن اختراق المعلومات التي يمتلكها شخص ما من خلال تسجيل الدخول إلى (الراوتر) الخاص به، مما يتيح إمكانية رؤية ما يفعله عبر الإنترنت والأجهزة المتصلة.

لذا إذا كنت قلقًا من أن شخصًا ما يخترق أجهزتك أو يعرف الكثير عن حياتك، فإن الحل البسيط هو الحصول على جهاز راوتر.

وعليك تعديل كلمة المرور الافتراضية في أسرع وقت ممكن.

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كيفية إعادة تعيين كلمة مرور الراوتر الخاص بك؟

تحتاج الوصول إلى صفحة مسؤول جهاز الراوتر بك؛ لذلك تحتاج إلى عنوان (آي بي) الخاص بالجهاز وكلمة مرور المسؤول.

وقد تتم طباعة هذه التفاصيل في الجزء السفلي من الجهاز، مكتوبة في دليل المستخدم الخاص بالعلامة التجارية للجهاز أو متوفرة عبر الإنترنت.

وبمجرد تسجيل الدخول، يمكنك تغيير كلمة المرور الخاصة بك، وإذا كانت لديك مشكلة، فاتصل بمزود خدمة الإنترنت الخاص بك.

وأثناء وجودك في صفحة المسؤول، تأكد من تحديث البرنامج الثابت لديك. ويمكن للأجهزة الحديثة القيام بعملية التنزيل تلقائيًا، ولدى كل جهاز تقريبًا خيارات لتحديث البرامج الثابتة يدويًا، لذلك إذا لم تكن عملية تلقائية، فستحتاج إلى التحقق منها كل ثلاثة أشهر.

وابحث عن قسم يسمى “متقدم” أو “إدارة” للبحث عن تحديثات البرامج الثابتة. قم بتنزيل أي تحديثات. إذا كان هناك خيار في إعدادات جهاز الراوتر الخاص بك يمكّن التحديثات التلقائية، فقم بتشغيله.

محو التفاصيل الخاصة بك

تحتاج إلى مسح التفاصيل الخاصة بك، تمامًا كما تفعل مع هاتفك القديم أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر حتى الطابعة ومكبر الصوت الذكي يجب إعادة ضبطهما إلى إعدادات المصنع، عبر الخطوات التالية:

1 – تأكد من توصيل جهاز الراوتر وتشغيله.

2 – اعثر على زر إعادة الضبط (عادة داخل فتحة صغيرة في الخلف).

3 – أدخل مشبك ورق في الفتحة للضغط باستمرار على الزر لمدة 15 ثانية على الأقل.

4 – توقف عن الضغط على الزر وانتظر حتى يتم إعادة تشغيل جهاز التوجيه.

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كيفية التحقق من الشبكة الخاصة بك

يمكنك رؤية ما كان موجودًا على شبكتك فقط عن طريق تسجيل الدخول إلى جهاز التوجيه الخاص بك باستخدام متصفح، عن طريق (المزيد عن ذلك أدناه)، لكن معظم موفري الشبكات اللاسلكية يسمحون لك بالقيام بذلك عبر تطبيق الآن.

وانتقل إلى موقع الويب الخاص بمزود الخدمة للعثور على التطبيق الرسمي، وأضفه إلى هاتفك الذكي، ثم قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد موفر خدمة الإنترنت.

وهناك طريقة أخرى وهي تسجيل الدخول إلى جهاز الراوتر الخاص بك لمعرفة أحدث المعلومات حول الأجهزة المتصلة.

● قم بتسجيل الدخول إلى صفحة المسؤول الخاصة بالموجه باستخدام الخطوات المذكورة أعلاه.

● بمجرد دخولك، تحقق من القائمة التي تتضمن DHCP (بروتوكول التهيئة الآلية للمضيف)، أو الأجهزة المتصلة، حيث سترى قائمة بالأجهزة التي تستخدم شبكتك حاليًا.

هل ترى شيئًا لا تعرفه؟ قم بتغيير كلمة مرور “واي فاي” الخاصة بك، وأعد توصيل الأجهزة التي تثق بها فقط.