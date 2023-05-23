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منها عسير.. الدوريات الأمنية تُحبط ترويج كميات من المخدرات في عدة مناطق
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منها عسير.. الدوريات الأمنية تُحبط ترويج كميات من المخدرات في عدة مناطق

منها عسير.. الدوريات الأمنية تُحبط ترويج كميات من المخدرات في عدة مناطق

منها عسير.. الدوريات الأمنية تُحبط ترويج كميات من المخدرات في عدة مناطق
٠٦:١٨:١٠ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على مواطن لتهريبه نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة،

وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

إحباط ترويج مادة الحشيش المخدر بجدة

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمحافظة جدة لترويجه مادة الحشيش المخدر،

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إحباط ترويج مادة الميثامفيتامين المخدر في الدرب

قبضت القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة الدرب بمركز الضبط الأمني في منطقة جازان على مقيم من الجنسية الهندية لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر الشبو، كانت مخبأة في حقيبة سفر.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

حرس الحدود يحبط تهريب كميات من نبات القات

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 150 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

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الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام “911” في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و”999″ في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات “995”، وعبر البريد الإلكتروني، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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أخبار السعودية الأفواج الأمنية الدرب جازان جدة حرس الحدود عسير مخدر الشبو مكافحة المخدرات نبات القات

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