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مستوطنون يقتحمون “الأقصى” واجتماع طارئ لـ “التعاون الإسلامي”

مستوطنون يقتحمون “الأقصى” واجتماع طارئ لـ “التعاون الإسلامي”

مستوطنون يقتحمون “الأقصى” واجتماع طارئ لـ “التعاون الإسلامي”
١٢:٢٧:٥٩ م، الثلاثاء، ٣ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

جدد مستوطنون، اليوم، عمليات اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال، التي تواصل الانتشار على مداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وفي قطاع غزة، توغلت آليات عسكرية شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، وشرعت بعمليات تجريف للأراضي الزراعية.

إطلاق النار على المزارعين الفلسطينيين

 وذلك في إطار عمليات التوغل المستمرة، وإطلاق النار على المزارعين الفلسطينيين شرق القطاع، بهدف عرقلة وصولهم لأراضيهم.

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التعاون الإسلامي تعقد اجتماعًا طارئًا بشأن الأقصى

في الوقت نفسه، تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، يوم غدٍ، في مقرها بجدة، اجتماعًا طارئًا بدعوة من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.

ويأتي الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى المندوبين لبحث الاعتداءات المتواصلة على المسجد الأقصى المبارك.

ويخاطب الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، الاجتماع للاطلاع على التطورات الخطرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى ومدينة القدس.

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الاحتلال يعتقل 14 شابًا من صندلة بأراضي الـ 48

وحسب وكالة “وفا”، فقد اعتقلت شرطة الاحتلال 14 شابًا من قرية صندلة في أراضي الـ48، كما داهمت عددًا من المنازل وفتشتها.

وأكدت اعتقال 14 شابًا من عائلة العمري من القرية، وشنت حملة اعتقالات واسعة فيها، تخللها اقتحام عشرات المنازل والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية.

الكلمات الدلالية:
القدس المسجد الأقصى غزة فلسطين قوات الاحتلال منظمة التعاون الإسلامي

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