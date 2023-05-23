تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

دشنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، التجربة الثانية لفرضية الحج بمشاركة عدة جهات.

شارك وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي حول مستقبل الإمدادات النفطية.

فور الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين، قررت وزارة التربية التعليم فتح باب استقبال الاعتراضات حول نتائج حركة النقل الخارجي إلكترونيًا، من خلال منصة “نظام نور”.

كشفت وزارة الموارد البشرية عن الإجراء الواجب اتباعه للمسجلين في نظام الضمان الاجتماعي للتسجيل في برنامج الضمان المطور.

حذر خبراء الطقس والأرصاد، من اقتراب حوض علوي بارد بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من جنوب المملكة.

يحصل الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بمدارس المملكة، الأحد القادم، على الإجازة المطولة الوحيدة في الفصل الدراسي الثالث.

تراجعت أسعار الحديد في المملكة بنحو 1517 ريالاً في الطن الواحد على مدار عام تقريبًا.

بعد تكرار الحرائق فيه وكثرة الشكاوى من جانب المواطنين من إجراءات السلامة، أغلقت أمانة جدة أمس الاثنين معظم مداخل سوق الصواريخ، باستخدام “الصبات الخرسانية”.

حدّد الصندوق العقاري، موعد صرف الدعم للمستفيدين من الدعم السكني.

كشفت وزارة الحج والعمرة عن آخر مهلة للتسجيل في الحج لهذا العام 1444 هـ لمن لم يسبق له الحج.

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