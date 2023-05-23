أخبار السعودية.. التجربة الثانية لفرضية الحج ومستقبل الإمدادات النفطية وآخر موعد للاعتراض على النقل الخارجي للمعلمين
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
بمشاركة 10 آلاف شخص.. تدشين التجربة الثانية لفرضية الحج
دشنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، التجربة الثانية لفرضية الحج بمشاركة عدة جهات.
وزير الطاقة: علينا أن نكون مبادرين لصناعة المستقبل وتحقيق طموحاتنا
شارك وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان في جلسة بمنتدى قطر الاقتصادي حول مستقبل الإمدادات النفطية.
آخر موعد لتقديم الاعتراضات على حركة النقل الخارجي للمعلمين
فور الإعلان عن نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين، قررت وزارة التربية التعليم فتح باب استقبال الاعتراضات حول نتائج حركة النقل الخارجي إلكترونيًا، من خلال منصة “نظام نور”.
تنبيه عاجل من الموارد البشرية لمستفيدي نظام الضمان الاجتماعي السابق
كشفت وزارة الموارد البشرية عن الإجراء الواجب اتباعه للمسجلين في نظام الضمان الاجتماعي للتسجيل في برنامج الضمان المطور.
تحذير من اشتداد الأمطار على المناطق الجنوبية وتوقعات بامتدادها لمناطق أخرى
حذر خبراء الطقس والأرصاد، من اقتراب حوض علوي بارد بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من جنوب المملكة.
في هذا الموعد.. الطلاب يحصلون على آخر إجازة مطولة
يحصل الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية بمدارس المملكة، الأحد القادم، على الإجازة المطولة الوحيدة في الفصل الدراسي الثالث.
انخفض ألف ريال.. تعرف على أحدث أسعار الحديد في المملكة
تراجعت أسعار الحديد في المملكة بنحو 1517 ريالاً في الطن الواحد على مدار عام تقريبًا.
القصة الكاملة.. سر إغلاق “سوق الصواريخ” الأشهر بالمملكة
بعد تكرار الحرائق فيه وكثرة الشكاوى من جانب المواطنين من إجراءات السلامة، أغلقت أمانة جدة أمس الاثنين معظم مداخل سوق الصواريخ، باستخدام “الصبات الخرسانية”.
بشرى سارة من الصندوق العقاري للمستفيدين حول الدعم السكني
حدّد الصندوق العقاري، موعد صرف الدعم للمستفيدين من الدعم السكني.
في هذا الموعد.. آخر مهلة للتسجيل لمن لم يسبق له الحج
كشفت وزارة الحج والعمرة عن آخر مهلة للتسجيل في الحج لهذا العام 1444 هـ لمن لم يسبق له الحج.
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